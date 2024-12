Le notizie di oggi: Xi Jinping a Macao per i 25 anni del passaggio alla Repubblica popolare cinese. I colossi giapponesi Honda e Nissan sono in trattativa per instaurare una partnership per competere contro Tesla e l'industria elettrica. Sempre più indonesiani si recano in Cambogia per un lavoro nel settore del gioco d'azzardo. Mons. Iyad Twal, 51 anni, nuovo vicario del patriarcale latino di Gerusalemme per la Giordania.

INDIA

L'inquinamento di Delhi è ancora una volta a livelli pericolosi, e si stima che avrà un impatto maggiore sulla salute pubblica rispetto alla pandemia di Covid-19. Oggi la qualità dell'aria è 35 volte superiore al limite di sicurezza stabilito dall'OMS, e i residenti lamentano problemi respiratori, oltre a prurito agli occhi e alla gola. Le autorità hanno esortato le persone, soprattutto i bambini e gli anziani, a rimanere in casa il più possibile, mentre i medici raccomandano di indossare una mascherina.

CINA - MACAO

Il presidente cinese Xi Jinping da oggi è a Macao per celebrare i 25 anni del passaggio dell'ex colonia portoghese sotto la sovranità di Pechino. La visita di tre giorni sarà probabilmente l'occasione per un ultewriore invito alla diversificazione dell'industria dei casinò. Il viaggio di Xi nel più grande centro di gioco d'azzardo del mondo è il suo terzo da presidente. L'ultima visita di Xi risale al 2019, quando le proteste antigovernative stavano sconvolgendo il vicino hub finanziario di Hong Kong.

GIAPPONE

I colossi automobilistici Honda e Nissan sono in trattative per instaurare una partnership capace di competere contro Tesla e i produttori cinesi di veicoli elettrici. Bloomberg ha riferito che il gigante tecnologico taiwanese Foxconn - ufficialmente noto come Hon Hai Precision Industry - si è avvicinato a Nissan per acquisire una partecipazione di controllo. Le due e tre case automobilistiche giapponesi, dopo Toyota, avevano già a marzo esplorato una collaboazione.

INDONESIA - CAMBOGIA

Un numero sempre maggiore di indonesiani cerca lavoro nell'industria del gioco d'azzardo online in Cambogia, a fronte di un aumento di sei volte del numero di cittadini che si presentano all'ambasciata indonesiana nel Paese confinante con l'Indocina. I dati del Ministero degli Esteri indonesiano hanno rilevato che nel 2023 il numero di indonesiani che si sono registrati volontariamente presso l'ambasciata in Cambogia è aumentato del 638% rispetto a tre anni fa.

GIORDANIA - VATICANO

La Santa Sede ha reso nota ieri la nomina di un nuovo vescovo ausiliare per il Patriarcato latino di Gerusalemme. Si tratta di mons. Iyad Twal, 51 anni, che sarà vicario patriarcale in Giordania. Membro del clero patriarcale, è nato il 15 luglio 1973 ad Amman, ha completato gli studi filosofici e teologici nel seminario del Patriarcato latino. Ha ricevuto l’ordinazione presbiterale il 9 luglio 1998 a Madaba.

RUSSIA - SIRIA

L’ex-presidente siriano Bashir Assad ha diffuso una sua lettera da Mosca, spiegando la sua fuga in Russia, chiarendo che non poteva intervenire prima per “la totale esclusione da ogni contatto per ragioni di sicurezza”, e affermando che “lasciare la Siria non era in programma” ed è rimasto fino alla mattina dell’8 dicembre, quando i terroristi sono entrati a Damasco.

GEORGIA

Il governo della Georgia ha commentato le sanzioni emesse nei confronti del premier Iraklij Kobakhidze e altri membri del Sogno Georgiano dalla Lituania e dall’Estonia, definendole “georgiano-fobiche”, e spiegando che Tbilisi “non prenderà analoghe misure in risposta nei loro confronti, per rispetto delle popolazioni”, mentre i governi di Vilnius e Tallin, “nonostante 33 anni di indipendenza, non sono riusciti a liberarsi della mentalità sovietica”.