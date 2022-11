Le altre notizie del giorno: TikTok può accedere alle informazioni degli utenti europei, dicono i responsabili della piattafroma. Nuove proteste contro il carovita in Sri Lanka, aperta una nuova rotta marittima tra Cina e Myanmar, il Giappone vuole dispiegare missili ipersonici entro il 2030, la Turchia ha superato la Germania per esportazioni in Russia.

INDIA

L’indice di qualità dell’aria a New Delhi ha superato le soglie di “grave” e “pericoloso”, spingendo gli abitanti della capitale a chiedere la chiusura delle scuole. Un indice sopra il valore di 400 colpisce le persone sane e compromette la salute di chi presenta patologie esistenti. In alcune zone della città il valore oggi era di 800.

SRI LANKA

Ieri centinaia di persone sono scese in piazza nella capitale Colombo per protestare contro l'aumento delle tasse, l'inflazione e la repressione statale. La manifestazione, organizzata da partiti politici di opposizione, sindacati e gruppi della società civile, è stata bloccata dalla polizia. Il 14 novembre il presidente Ranil Wickremesinghe presenterà il suo primo bilancio che con ogni probabilità includerà riforme impopolari per ottenere l'approvazione di un prestito da 2,9 miliardi di dollari da parte del Fondo monetario internazionale.

CINA – UE

TikTok in Cina ha accesso ai dati degli utenti nel Regno Unito e in Unione europea. Le dichiarazioni arrivano dalla stessa piattaforma, secondo cui la "politica sulla privacy" è "basata su una dimostrata necessità di fare il proprio lavoro". A inizio settimana un legislatore statunitense ha chiesto la messa al bando dell’applicazione, temendo che i dati vengano comunicati al governo cinese.

GIAPPONE

Il ministero della Difesa giapponese sta valutando il dispiegamento di missili ipersonici entro il 2030 per aumentare la propria capacità di deterrenza. Secondo un rapporto del ministero pubblicato sul quotidiano Nikkei l’invasione russa dell’Ucraina ha cambiato il contesto di sicurezza globale, mentre i movimenti militari di Cina e Corea del Nord minacciano il Giappone.

USA – COREA DEL NORD – RUSSIA

Secondo il portavoce della Sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, la Russia sta ricevendo dalla Corea del Nord armi e munizioni che passano attraverso una serie di Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa. Il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Ned Price, ha suggerito l’imposizione di nuove sanzioni come avviene nel caso dell’Iran. Nel frattempo la Russia ha anche riavviato i collegamenti ferroviari con la Corea del Nord dopo due anni di sospensione a causa della pandemia.

CINA – MYANMAR

La Cina ha aperto una rotta marittima diretta che collega il porto internazionale di Beibu nel Mar Cinese Meridionale al centro economico del Myanmar, Yangon. L’annuncio è stato dato la settimana scorsa dall’ambasciata cinese in Myanmar. La rotta rientra nell’accordo di libero scambio Regional Comprehensive Economic Partnership siglato a novembre 2020.

TURCHIA – RUSSIA

La Turchia, unico Paese della Nato che non aderisce alle sanzioni, ha superato la Germania per quantità di esportazioni in Russia, superando il mese scorso la cifra di 1,15 miliardi di dollari, il 21% in più dell’anno scorso, come informa l’Istituto turco di statistica, arrivando al terzo posto del mercato dell’export verso la Russia dopo la Cina e la Bielorussia.

UZBEKISTAN

In Uzbekistan è iniziata ufficialmente la “Settimana del turismo di pellegrinaggio”, che si tiene soprattutto nei giorni 1-3 novembre per radunare i fedeli musulmani da tutto il mondo a Samarcanda, Bukhara, Khiva (capitale della Corasmia, fondata per tradizione da Sem figlio di Noè), Taškent e altre città, come comunica il ministero del turismo e dell’eredità culturale.