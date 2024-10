di Sumon Corraya

Mahmudur Rahman, storico oppositore della deposta premier Sheikh Hasina, era stato condannato per un presunto piano con l'obiettivo di rapire il figlio Joy in un contestato processo. "Accuse false avallate in un processo farsa", denuncia la difesa. Rientrato in Bangladesh dalla Turchia ha ottenuto la libertà su cauzione.

Dhaka (AsiaNews) – Dopo essere rientrato in Bangladesh lo scorso 29 settembre oggi ha anche ottenuto la libertà su cauzione Mahmudur Rahman, 71 anni,già direttore del giornale Dainik Amar Desh, che ha trascorso gli ultimi anni esule in Turchia dopo essere stato coinvolto e condannato in contumacia in un caso di cospirazione per il rapimento e l'uccisione del figlio dell'ex primo ministro Sheikh Hasina, Sajeeb Wazed Joy, suo consulente informatico.

La libertà provvisoria è stata concessa oggi dal giudice metropolitano di Dhaka Mohammad Assamach al termine di un'udienza in tribunale. L'avvocato difensore di Rahman, Tanveer Ahmed, ha confermato che sono stati fatti tutti i preparativi necessari per presentare appello nei confronti del verdetto emesso lo scorso anno sulla base di quelle che la difesa definisce “accuse false, inventate e prive di fondamento discusse in un processo farsesco”. Ha aggiunto che l'appello sarà formalmente presentato oggi.

La presunta cospirazione - che secondo l’accusa sarebbe avvenuta tra il 2011 e il 2015 e avrebbe avuto il giornalista come mandante - avrebbe coinvolto diversi leader di alto livello del Partito Nazionalista del Bangladesh (BNP), partito di opposizione, e delle organizzazioni ad esso collegate in Bangladesh, negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Il caso fu aperto dall'ispettore Fazlur Rahman nell'agosto 2015 presso la stazione di polizia di Paltan Model a Dhaka. Il 19 febbraio 2018, la polizia depositò poi le accuse contro cinque persone sulle base di dodici testimonianze, tra cui quella dello stesso Joy.

All'arrivo all'aeroporto internazionale Shahjalal di Dhaka, Rahman rientrando in patria aveva dichiarato: “Negli ultimi 16 anni ho combattuto questo regime a livello personale, mentre i partiti politici hanno combattuto le loro battaglie a modo loro”.