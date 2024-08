Le notizie di oggi: massima allerta in Israele per l’atteso attacco di Iran e alleati in risposta all’uccisione di Haniyeh. Record storico in negativo per i matrimoni in Cina nei primi sei mesi del 2024. Islamabad blocca l’ingresso ai camionisti afghani a Torkham sprovvisti di passaporto o visto. Bangkok elabora piano decennale in risposta alla crisi nella sanità.

BANGLADESH

Gli studenti in protesta intendono promuovere una marcia lungo le vie di Dhaka, sfidando il coprifuoco nazionale imposto dal governo e spingere la premier Sheikh Hasina alle dimissioni. Ieri nel Paese si sono registrati pesanti scontri fra manifestanti e forze dell’ordine, con un bilancio ancora provvisorio di almeno 300 morti. Carri armati e pattuglie presidiano la capitale.

ISRAELE - GAZA - TURCHIA

In queste ore è massima allerta in Israele che attende una “tre giorni di missili” da Iran e milizie alleate in risposta all’uccisione la scorsa settimana del capo di Hamas Ismail Haniyeh a Teheran, che dovrebbe iniziare la notte fra il 5 e 6 agosto. Fonti palestinesi parlano di almeno 30 morti in un nuovo attacco ieri a una scuola a Gaza. Intanto Ankara, come molte cancellerie occidentali, invita i concittadini a lasciare il Libano nel timore di un’escalation con lo Stato ebraico.

CINA

Il numero di coppie cinesi che si sono sposate nella prima metà del 2024 è sceso al livello più basso dal 2013, con un numero crescente di giovani che rinviano la data delle nozze (dato strettamente collegato alle nascite) per il rallentamento dell’economia e il costo della vita. Un totale di 3,43 milioni di coppie si sono sposati nei primi sei mesi dell’anno, con un calo di 498mila sul 2023.

AFGHANISTAN - PAKISTAN

Le autorità pakistane hanno vietato l’ingresso ai camionisti afghani attraverso il valico di frontiera di Torkham - rotta commerciale critica - a partire dal primo agosto, se sprovvisti di passaporti e visti. La decisione di Islamabad di richiedere documenti - che molti non hanno - è arrivata quando il Pakistan ha accusato i talebani di consentire ai militanti di sferrare attacchi lungo il confine.

THAILANDIA

Domani il governo intende presentare un piano strategico di 10 anni, per aumentare il numero di operatori sanitari nel Paese come anticipato dal ministro della Sanità (MoPH) Somsak Thepsutin, per sopperire alla carenza di professionisti. Il ministero intende rafforzare la presenza di medici, infermieri, farmacisti, professionisti della medicina tradizionale thai e operatori sanitari pubblici.

RUSSIA

La procura generale ha dichiarato “indesiderate” altre quattro ong compresa la fondazione “Russia dietro le sbarre” creata per aiutare i prigionieri politici, e altre organizzazioni collegate. Lo ha riferito la fondatrice Olga Romanova sul suo canale Telegram, secondo cui dietro il provvedimento vi è l’accusa di diffondere “informazioni che demonizzano l’immagine della Russia”.

GIAPPONE - A. CENTRALE

Il governo del Giappone ha deciso di finanziare il corridoio dei trasporti in Europa attraverso l’Asia centrale, aggirando la Russia. La proposta verrà formulata nel concreto dal premier Fumio Kishida a inizio settembre, nell’incontro con i leader di Uzbekistan, Kazakistan, Kirghizistan e Turkmenistan, dopo la visita prevista dal 9 al 12 agosto a Taškent, Astana e Ulan-Bator.