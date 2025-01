di Nirmala Carvalho

Nel mese di gennaio in diversi villaggi le ordinazioni diocesi e religiosi presiedute dall'arcivescovo di Imphal, mons. Linus Neli. Intanto nella parrocchia di Tuibuang consegnate nuove case per gli sfollati delle violenze, costruite grazie alla solidarietà di comunità cattoliche di tutta l'India.

Imphal (AsiaNews) – Dodici ordinazioni sacerdotali nell’arcidiocesi di Imphal, la Chiesa cattolica dello Stato indiano del Manipur, da più di un anno e mezzo afflitto da gravi violenze etniche che hanno colpito duramente anche la comunità cristiana. È un segno tangibile di speranza in mezzo a tante sofferenze in questa terra dove la Chiesa non si stanca di promuovere strade concrete di riconciliazione tra i gruppi etnici dei meitei e dei kuki.

Il 5 gennaio l’arcivescovo Linus Neli ha presieduto la prima di queste ordinazioni in uno dei villaggi. A diventare prete è stato p. Berno Ningrei, religioso della Società di San Paolo. Nelle prossime settimane seguiranno le celebrazioni analoghe per altri 5 sacerdoti diocesani e 6 appartenenti a istituti religiosi.

Nel frattempo prosegue anche lo sforzo dell’arcidiocesi di Imphal per trasformare in opportunità di rinascita gli aiuti ricevuti grazie alla mobilitazione delle diocesi cattoliche di tutta l’India. “Domenica 12 gennaio - racconta ad AsiaNews p. Varghese Velickakam, vicario generale dell'arcidiocesi - sono state consegnate 50 case agli sfollati interni nel villaggio di Gamnom, nella parrocchia di Tuibuang. A sostenere questo sforzo sono stati l'Associazione della famiglia francescana dell'India (AFFI) e la Conferenza dei religiosi del Tamil Nadu. Altre 50 case saranno consegnate entro la fine di questo mese, mentre sono in costruzione altre 200 case. Contiamo di arrivare a 480 entro la fine di marzo. Abbiamo distribuito anche altri beni di soccorso (cappotti, coperte, secchi), insieme a immagini sacre donate dal movimento Fiat Mission. Le case sono sparse nel territorio: il capo-villaggio - che è un cattolico - ha messo a disposizione anche terra sufficiente per la coltivazione attorno alle case”.