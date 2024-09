di Arundathie Abeysinghe

Il completamento di un progetto di 96 chilometri per il trasporto di acqua nella North Central Province è una delle sfide che attendono il nuovo governo dello Sri Lanka. Fondamentale per le popolazioni della zona, ne trarranno beneficio fino a 100mila famiglie. Fra gli obiettivi promuovere il potenziale per l’industria della pesca, l’allevamento e il turismo.

Colombo (AsiaNews) - Il tema delle infrastrutture è una delle sfide principali che attendono il neo-presidente dello Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, leader di ispirazione marxista a capo di una coalizione di sinistra anti-sistema; fra queste, una delle più importanti è in fase di realizzazione nella North Central Province e dovrebbe essere completata entro il 2026. Si tratta di un mega-tunnel di 96 km per l’irrigazione, il più lungo di tutta l’Asia del sud, parte del progetto Maha Ela che intende trasportare acqua dal bacino idrico di Moragahakanda a Mahakanadarawewa. Il progetto include anche un tunnel di 27,7 chilometri tra Konduruwawa e Mahameegaswewa, il cui costo si aggira attorno ai 49 miliardi di rupie (poco più di 145 milioni di euro) e rappresenterà una pietra miliare nella fornitura di acqua nella regione. A questo si aggiunge l’obiettivo di promuovere il potenziale per l’industria della pesca d’acqua dolce, l’allevamento e il turismo.

Il progetto è stato inizialmente lanciato negli anni ‘70 per migliorare i redditi degli agricoltori, la sicurezza alimentare e l’approvvigionamento idrico domestico e industriale. Tuttavia, ha dovuto essere abbandonato a causa del conflitto etnico, per poi essere ripreso nel 2021. Il tunnel è considerato la spina dorsale di un sistema di trasporto di 65 chilometri per deviare l’acqua dai serbatoi di Moragahakanda e Kalu Ganga a Rajarata, nella zona arida settentrionale. Dato che il percorso del tunnel attraversa tre santuari della fauna selvatica e passa a meno di quattro chilometri dalla fortezza rocciosa di Sigiriya, patrimonio mondiale Unesco, il sistema sarà costruito sottoterra per proteggere la fortezza, l’ambiente forestale e la fauna selvatica unici dello Sri Lanka.

Ad oggi è stato ultimato il 39% circa dei lavori ma, una volta concluso, il progetto - con la collaborazione della Cina - fornirà benefici diretti e indiretti a oltre 850mila famiglie. Gli esperti di sistemi di irrigazione Randesh Weerakoon e Dushmini Herath spiegano AsiaNews che “una volta completata la costruzione del tunnel, esso fornirà acqua potabile alle aree servite dai serbatoi di Mahakanadarawa, Padaviya, Wahalkada e Yan Oya”. “Inoltre, il progetto alimenterà 1.505 piccoli serbatoi e fornirà acqua per l’irrigazione a 3mila ettari di terreno […] nel frattempo, con il completamento del progetto, l’industria della pesca d’acqua dolce crescerà” sostenendo al contempo “l’allevamento di animali” e favorendo “le potenzialità del turismo. Con la creazione di riserve forestali, si attenueranno - concludono gli esperti - anche i conflitti uomo-elefante”.

Il Mahaweli Water Security Investment Program (Mwsip), la più grande iniziativa di sviluppo infrastrutturale dello Sri Lanka, è la fase finale del più ampio Mahaweli Development Program (Mdp). Una volta portato a termine contribuirà allo sviluppo socio-economico del Paese con gli eccezionali investimenti stanziati per il trasporto di acqua del North Central Province Canal Project (Ncpcp). Inoltre, il progetto includerà anche componenti sociali, ambientali ed economiche, con la costruzione di nuove infrastrutture come dighe multifunzionali, tunnel, canali e opere associate. I nutrizionisti Dilantha Samaraweera e Supuni Kahatapitiya ritengono che “la mancanza di acqua potabile sicura sia una delle principali cause di malattie renali tra gli abitanti delle province centro-settentrionali, settentrionali e orientali”. Una volta completato il progetto, spiegano, fino a “100mila famiglie in 13 segreterie divisionali della provincia centro-settentrionale beneficeranno di un migliore accesso all’acqua potabile”.