di Shafique Khokhar

Faisalabad (AsiaNews) - La Commissione biblica cattolica del Pakistan organizza in questi giorni la terza maratona di lettura della Bibbia nella chiesa del Santo Rosario a Warispura, per l'occasione aperta 24 ore su 24. Sei giorni, oltre 2mila i fedeli impegnati: l’obiettivo è portare a termine la lettura del Testo sacro dal libro della Genesi all’Apocalisse senza interruzioni.

Il 7 novembre il vescovo di Faisalabad, mons. Indrias Rehmat, ha dato il via all’evento recitando le prime frasi della Bibbia. Dopo di lui si sono alternati p. Emmanuel Asi, direttore della Commissione biblica del Pakistan, p. Pascal Palus, parroco di Warsipura e Abrar Sahotra, capo del Gruppo di studio biblico di San Girolamo. Migliaia i cristiani che hanno partecipato finora alla manifestazione, che secondo programma dovrebbe concludersi alle 22 di domani.

"È una bella esperienza leggere la Sacra Bibbia insieme a così tante persone”, ha detto ad AsiaNews Abrar Sahotra. “Tutti hanno potuto percepire l’atmosfera di sacralità. Questo evento è storico e la gente lo ricorderà per sempre”.

Il Gruppo di studio San Girolamo di solito si dedica alla lettura comunitaria della Bibbia durante la Quaresima: “Nella nostra parrocchia dal 2015 completiamo la lettura insieme in 43 giorni. Preghiamo affinché la pace prevalga nel mondo. Recitare la Bibbia ogni giorno illumina i cuori delle persone”.

“Ci sentiamo benedetti e fortunati per il fatto che la nostra parrocchia sia stata scelta”, ha affermato p. Paulus. La prima 'maratona biblica' si era tenuta nella parrocchia di Mariamabad e la seconda a Karachi. “Quest'anno non abbiamo invitato solo i cattolici, ma anche gruppi di altre religioni della città, e provo un'immensa gioia per il fatto che molte confessioni hanno aderito”, ha aggiunto il sacerdote. “Leggendo la Bibbia diffondiamo un messaggio di amore, pace, perdono e armonia, come insegna il nostro Signore Gesù che ha dato la sua vita per noi sulla croce e ha mostrato il suo più grande amore per l'umanità”.