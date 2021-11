Le altre notizie di oggi: oltre 200 rohingya che volevano lasciare il Myanmar sono stati arrestati; cancellato il campionato mondiale di squash in Malaysia dopo che non sono stati rilasciati i visti ai giocatori israeliani; a Hong Kong manca l'episodio dei Simpson sul massacro di piazza Tienanmen.

FILIPPINE

Il senatore Christopher Go, che Rodrigo Duterte aveva scelto come proprio successore alla presidenza, oggi ha ritirato la propria candidatura. La Costituzione delle Filippine impedisce a Duterte di candidarsi per un altro mandato di sei anni alle elezioni del prossimo maggio. Al momento i sondaggi danno in vantaggio il figlio dell’ex dittatore Ferdinand Marcos.

MALAYSIA – ISRAELE

Il campionato mondiale di squash, che avrebbe dovuto tenersi a Kuala Lumpur a partire dal 7 dicembre, è stato cancellato a seguito del rifiuto della Malaysia di rilasciare il visto agli atleti israeliani. La Malaysia, dove il 60% della popolazione è musulmana, ha più volte dichiarato il proprio sostegno al popolo palestinese.

MYANMAR

Ieri 228 rohingya che stavano tentando di lasciare il Paese con un’imbarcazione sono stati arrestati dalla polizia birmana e consegnati alle autorità per l’immigrazione. Tra di loro anche 33 bambini. Il Myanmar, a maggioranza buddhista, non riconosce come cittadini i rohingya musulmani.

INDIA

Nella città di Gurugram (Gurgaon), importante hub economico e finanziario vicino alla capitale, sono rimasti solo una ventina di luoghi di preghiera per musulmani; fino a tre anni fa ce n’erano un centinaio. Gruppi di nazionalisti indù chiedono che anche quelli rimasti vengano chiusi e usati per i riti induisti.

HONG KONG

Su Disney+ a Hong Kong manca il 12esimo episodio della 16esima stagione dei Simpson. È quello dedicato al massacro di piazza Tienanmen, in cui la famiglia del cartone in viaggio a Pechino visitando la piazza trova un cartello con scritto “Qui nel 1989 non è successo niente”. La Disney non ha commentato la vicenda.

GIAPPONE

Negli ultimi cinque anni la popolazione giapponese è diminuita dello 0,7%. È il secondo calo consecutivo nei censimenti nazionali. Le persone in età lavorativa (che hanno tra i 15 e i 64 anni) rispetto al 2015 sono 2,26 milioni in meno, un calo del 3%; gli over 65 sono invece aumentati del 7%.

TURKMENISTAN

I famigliari dei lavoratori migranti e i carcerati non saranno più considerati idonei a comprare cibo a prezzi agevolati. Il Turkmenistan ha limitato sempre più l’accesso ai negozi di alimentari di proprietà statale che offrono prodotti essenziali a prezzi fino a 10 volte inferiori rispetto ai negozi privati.

RUSSIA

Dopo il “classico” calcistico russo tra lo Zenit di San Pietroburgo e il Cska di Mosca (vinto da quest’ultimo per 2-0) la polizia pietroburghese ha trattenuto i tifosi ospiti per oltre quattro ore, vietando cibo e ristori a temperature sotto zero, ed evacuandoli a gruppi con gli avtozak. Oltre quattrocento tifosi sono stati trattenuti per possesso e uso di mezzi pirotecnici vietati.