Le notizie del giorno: Hamas annuncia di voler liberare un ostaggio israelo-statunitense. in Corea del Sud inizia la campagna elettorale in previsione delle elezioni presidenziali del 3 giugno. Regge il cessate il fuoco tra India e Pakistan, che dovranno decidere le prossime mosse da intraprendere. I talebani vietano gli scacchi e licenziano centinaia di professori universitari.

FILIPPINE

Seggi aperti oggi nelle Filippine per le votazioni nelle elezioni di medio termine del Congresso, dopo mesi di tensioni tra il presidente Ferdinand Marcos Jr. e la famiglia dell’ex presidente Rodrigo Duterte, che vede la figlia, Sara, ricoprire il ruolo di vice e sotto processo per una serie di accuse che potrebbero impedirle di candidarsi come presidente in futuro. Tra i temi che hanno caratterizzato la campagna elettorale ci sono anche l’aumento del costo della vita e i dazi “reciproci” voluti dall’amministrazione di Donald Trump. A funestare le operazioni di voto l'uccisione di due persone e il ferimento di altre cinque a Silay City, nella provincia di Negros Occidentale, per colpi di arma da fuoco sparati davanti al quartier generale di uno dei candidati sindaco.

GUERRA IN MEDIO ORIENTE

Hamas oggi ha annunciato che rilascerà un prigioniero israelo-americano detenuto a Gaza, dopo aver intrattenuto colloqui diretti con l’amministrazione statunitense. “Il soldato israeliano Edan Alexander, cittadino statunitense, sarà rilasciato nell'ambito delle misure adottate per raggiungere un cessate il fuoco, riaprire i valichi e fornire aiuti e soccorsi al nostro popolo nella Striscia di Gaza”, ha annunciato ieri il gruppo.

COREA DEL SUD

È iniziata oggi la campagna elettorale per i candidati alla presidenza in Corea del Sud in previsione delle votazioni del 3 giugno dopo la deposizione del presidente Yoon Suk-yeol da parte della Corte suprema. Il candidato dell’opposizione, Lee Jae-myung, sembra essere il favorito: i casi giudiziari in cui è coinvolto sono stati sospesi fino a dopo le elezioni. Kim Moon-soo, il rivale conservatore di Lee, ha invece iniziato la sua campagna in un mercato pubblico all'ingrosso di Seul, mangiando insieme ai commercianti e promettendo di rilanciare le piccole imprese in un’economia in rallentamento.

INDIA – PAKISTAN

Nonostante le iniziali accuse reciproche di violazioni di cessate il fuoco, India e Pakistan hanno messo fine ai combattimenti e non si sono registrate esplosioni dopo quattro giorni di scontri. I responsabili delle operazioni militari dei due Paesi dovrebbero essersi incontrati oggi per decidere i prossimi passi da intraprendere per riportare la calma nella regione contesa del Kashmir, ma il Pakistan non ha diffuso informazioni a riguardo, a differenza dell’India, che aveva annunciato l’incontro nei giorni scorsi.

AFGHANISTAN

Le autorità talebane hanno sospeso il gioco degli scacchi in tutto l’Afghanistan citando il timore che rientri tra le attività di gioco d’azzardo, che sarebbero vietate dalla shari’a, la legge islamica. Da quando hanno ripreso il potere nel 2021 i talebani hanno continuato a imporre una serie di rigidi divieti alla popolazione: di recente sono stati inoltre licenziati centinaia di professori universitari in alcune province chiave del Paese, come Kabul, Herat e Bamiyan.

KAZAKISTAN – ARABIA SAUDITA

Tra il Kazakistan e l’Arabia Saudita è in atto un conflitto di mercato per il prezzo del petrolio, crollato negli ultimi tempi al minimo negli ultimi 4 anni per gli aumenti delle estrazioni saudite, che confliggono con gli interessi kazachi, che non intendono sottomettersi agli obblighi delle quote imposte ai Paesi Opec+, come già successo in passato nelle “guerre dei prezzi” dell’oro nero, in cui gli arabi riuscivano più facilmente a imporsi.

RUSSIA – UCRAINA

I servizi di sicurezza dell’Ucraina hanno arrestato due agenti di una rete di spionaggio dell’Ungheria sul territorio ucraino, che aveva lo scopo di raccogliere le informazioni sulle difese militari nella regione confinante della Transcarpazia, cercando i punti deboli sia terrestri che aerei, e le possibilità di influire sulle opinioni politiche della popolazione.