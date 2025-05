Le notizie di oggi: in Cina cinque morti e dispersi per piogge record nelle province meridionali. Indonesia, sui monti Arfak 19 dispersi e un morto per una frana in miniera; allerta massima per il vulcano Lewotobi Laki-laki. In India arrestata youtuber per sospetto spionaggio a favore del Pakistan. A Singapore attore condannato a 40 mesi per abusi sessuali su una minore.