Le notizie di oggi: in Pakistan almeno quattro bambini uccisi per attentato suicida contro bus. Tre morti per allagamenti a Bengaluru, nella Silicon Valley indiana. Le autorità nordcoreane vogliono bloccarre le chiamate verso Seoul con telefoni cinesi. In Cambogia giornalista ambientale arrestato per aver parlato di un disboscamento.

GAZA - ISRAELE

Le forze israeliane continuano a bombardare Gaza, uccidendo almeno 38 persone nella notte. L’Unione europea ha avviato un processo di revisione dell’accordo di associazione siglato 25 anni fa con Israele, ora in discussione per la situazione a Gaza. A ciò si aggiunge altra pressione internazionale, come una dichiarazione congiunta dei leader di Regno Unito, Francia e Canada. Secondo gli uffici delle Nazioni Unite nessun aiuto è stato ancora distribuito a Gaza nonostante i camion di aiuti inizino ad attraversare il confine; senza interventi immediati 14mila bambini rischiano di morire.

INDIA

Parti della città indiana meridionale di Bengaluru, chiamata Silicon Valley dell'India, sono sott'acqua dopo forti piogge. La città è in allerta per ulteriori rovesci che precedono i monsoni a causa delle formazioni cicloniche sul mar delle Andamane. Tre persone, tra cui un bambino di 12 anni, sono state uccise in incidenti legati alla pioggia. Bengaluru ospita le principali aziende tecnologiche globali, molte hanno chiesto ai loro dipendenti di lavorare da casa.

PAKISTAN

Almeno quattro bambini sono stati uccisi da un attentatore suicida che ha preso di mira uno scuolabus dell'esercito nella provincia pakistana del Belucistan. Circa 40 studenti erano sull'autobus diretto a una scuola gestita dall'esercito, molti sono rimasti feriti. L'attacco è stato rivendicato dal Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), gruppo islamista ultra-radiale.

COREA DEL NORD

Le autorità della Corea del Nord vogliono bloccare le chiamate alla Corea del Sud da parte dei nordcoreani che utilizzano telefoni cellulari cinesi. Una fonte anonima conferma a Radio Free Asia che sono stati distribuiti rilevatori di segnali radio portatili ad alta prestazione agli agenti di sicurezza delle frontiere, come parte di una intensa campagna. Il governo mantiene una rigorosa sorveglianza interna gestendo una rete privata nazionale, separata.

CAMBOGIA

Un giornalista ambientale che aveva rilevato un disboscamento in un luogo estremamente ricco di fauna selvatica è stato accusato di incitamento e diffamazione, e arrestato. È l'ultimo segno del deterioramento della libertà di stampa in Cambogia; i gruppi di attivisti per i diritti umani denunciano l'accaduto. Ouk Mao, 49 anni, è stato prelevato nella sua casa nella provincia nord-orientale di Stung Treng venerdì scorso da ufficiali in borghese che non hanno prodotto un mandato.

UE - SIRIA

L'Unione europea ha revocato le sanzioni economiche sulla Siria nel tentativo di aiutare la ripresa del paese dilaniato dalla guerra e dalla dittatura di Bashar al-Assad. Il cambiamento di politica dell'Unione europea arriva dopo un annuncio da parte degli Stati Uniti della scorsa settimana, che stanno revocando le sanzioni su Damasco. Le sanzioni erano state confermate durante la presidenza di al-Assad nel 2012 e nel 2013 e riguardano i settori di trasporti, energia e banche.

RUSSIA - UCRAINA

Il presidente russo Vladimir Putin ha nominato come nuovo comandante delle truppe di terra il generale Andrej Mordvičev, il 49enne specialista della tattica degli “assalti con carne da cannone” che nel 2022 conquistò Mariupol con una delle stragi più efferate dell’intera invasione dell’Ucraina, che nel 2023 era stato promosso con il sostegno di Evgenij Prigožin. Intanto, l'Europa ha approvato il 17esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca, a causa della "guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina".