Le notizie di oggi: Washington esporterà tecnologia nucleare a Manila. Xi Jinping e Fumio Kishida intendono promuovere relazioni fra Cina e Giappone di reciproco vantaggio, ma restano le tensioni. Oltre 26mila sfollati nei nuovi combattimenti fra esercito e Arakan nello Stato Rachine. Ministro talebano a Islamabad per mediare sulla restituzione di beni e proprietà agli afghani espulsi dal Pakistan. Hanoi prosegue il piano di espansione nel mar Cinese meridionale. Da inizio anno solo 20 stranieri hanno chiesto il “visto d’oro” per la Russia.

ISRAELE - PALESTINA

Israele avverte la popolazione di Khan Younis, dove si contano 26 morti (anche bambini), di lasciare l’area e dirigersi a sud. L’esercito (Idf) ha imposto l’evacuazione “entro un’ora” dell’ospedale di al-Shifa. Le autorità rafforzano le restrizioni alla moschea di al-Aqsa, solo 4mila fedeli (in media 50mila) alle preghiere. Ministro giordano: impossibile cancellare Hamas. Il 22 novembre papa Francesco incontrerà alcuni parenti di ostaggi israeliani a Gaza e, a seguire, una delegazione palestinese con familiari nella Striscia.

FILIPPINE - STATI UNITI

Filippine e Stati Uniti hanno firmato ieri uno storico accordo che consente a Washington di esportare tecnologia e materiale nucleare a Manila, che sta esplorando l’uso dell’atomica per de-carbonizzare e aumentare l’indipendenza energetica. La nazione del Sud-est asiatico è vulnerabile alle variazioni globali dei prezzi, alle interruzioni stagionali di corrente e alle alte tariffe elettriche.

CINA - GIAPPONE

Xi Jinping e Fumio Kishida intendono promuovere relazioni fra Pechino e Tokyo all’insegna del vantaggio reciproco. Lo hanno affermato i leader dei due Paesi, nei primi colloqui faccia a faccia in oltre un anno, ponendo l’accento sui temi economici in un quadro di forti contrapposizioni fra cui la pesca e le acque di Fukushima, oltre alla detenzione in Cina di un uomo di affari giapponese.

MYANMAR

I nuovi combattimenti divampati in settimana tra i militari dell’esercito del Myanmar e l’Arakan Army (Aa), legato alla minoranza etnica dello Stato occidentale di Rakhine, hanno causato lo sfollamento di oltre 26mila persone. I combattenti hanno lanciato attacchi alle forze di sicurezza a Rakhine e nel vicino stato di Chin il 13 novembre, ponendo fine a un traballante cessate il fuoco.

AFGHANISTAN - PAKISTAN

Il ministro del Commercio ad interim talebano ha chiesto al Pakistan di collaborare nella restituzione di beni e proprietà degli afghani espulsi nelle scorse settimane e i modi per superare lo stallo nelle transazioni nel settore bancario. Le richieste sono emersi nel corso di una quattro giorni di visita ufficiale a Islamabad di Nooruddin Azizi, la prima di un alto funzionario di Kabul.

VIETNAM

Il Vietnam ha perseguito attivamente il piano di espansione nel conteso mar Cinese meridionale, pressoché raddoppiando le aree recuperate in un anno. È quanto emerge da un rapporto elaborato da Asia Maritime Transparency Initiative (Amti), secondo cui dal dicembre 2022 Hanoi ha creato altri 133,5 ettari di terra su rocce e barriere coralline all'interno dell’arcipelago delle isole Spratly.

RUSSIA

Soltanto 20 stranieri dall’inizio dell’anno hanno chiesto il “visto d’oro” per la Russia, riservato a persone disposte a investire nell’economia del Paese più di 10 milioni di euro. Lo riferisce il vice-ministro per lo sviluppo economico Dmitrij Volvač specificando che, oltre alla soglia minima, ogni richiesta viene verificata sulle intenzioni reali, con una procedura di almeno quattro mesi di attesa.

KAZAKHSTAN

Dopo i funerali il 13 novembre di Bolat Nazarbaev, fratello minore dell’ex-presidente Nursultan e principale “portafoglio” dell’intera famiglia, è iniziata la guerra degli eredi che coinvolge oltre una ventina di persone (tre mogli e figli anche al di fuori dei matrimoni). Sembra che la maggior parte dei beni sia già in possesso del figlio Nurbol, funzionario di alto livello dei servizi segreti kazachi.