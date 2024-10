Le notizie di oggi: nuove proteste in Bangladesh, i dimostranti chiedono le dimissioni del presidente Shahabuddin. Attivisti lanciano l’allarme in tema di ambiente e diritti per i progetti di dighe idroelettriche sul Mekong fra Thailandia e Laos. Centinaia di migliaia di protestanti sud-coreani promuovono funzione di preghiera contro riconoscimento dei diritti a coppie omosessuali.

GEORGIA

La presidente Salome Zourabichvili non riconosce l’esito del voto, in cui avrebbe vinto il partito al potere filo-russo Sogno Georgiano. Parlando di “operazione speciale russa” per allontanare il Paese dall’Europa, invita la popolazione a scendere in piazza stasera a Tblisi per protestare contro “la falsificazione dei voti”. La Commissione elettorale centrale ha assegnato a Sogno georgiano il 54,8% delle preferenze nel voto che si è tenuto il 26 ottobre.

BANGLADESH

Sale la protesta a Dhaka con i manifestanti che chiedono le dimissioni del presidente Mohammed Shahabuddin e ingaggiano scontri con la polizia, intervenuti in tenuta anti-sommossa a difesa della residenza ufficiale. Almeno 30 i feriti. A scatenare il malcontento, le dichiarazioni del presidente - un ruolo in gran parte cerimoniale - secondo cui l’ex premier Sheikh Hasina non avrebbe mai sottoscritto e firmato la lettera di dimissioni, contraddicendo precedenti affermazioni. Parole che mettono in dubbio l’uscita di scena della Hasina e delegittimano l’attuale governo ad interim.

THAILANDIA - LAOS

Per la Commissione nazionale per i diritti umani (Nhrc) i progetti di dighe idroelettriche trans-frontaliere lungo il Mekong rappresentano un rischio per l’ecosistema, economia e sicurezza della comunità thai. In una lettera inviata alla premier Paetongtarn Shinawatra gli esperti esprimo le preoccupazioni, in seguito a denunce degli abitanti dell’area in tema di ambiente e diritti.

COREA DEL SUD

Centinaia di migliaia di cristiani protestanti hanno promosso una funzione ieri per protestare contro la recente sentenza della Corte suprema che riconosce i diritti delle coppie omosessuali a ricevere l’assicurazione sanitaria statale. In risposta attivisti LGBTQ, organizzazioni cattoliche e anglicane hanno criticato la manifestazione che nega inclusività, diversità e rispetto dei diritti umani.

IRAN

Narges Mohammadi, attivista pro diritti umani, è stata trasferita dal carcere in un ospedale di Teheran dopo oltre due mesi di gravi problemi di salute e privata del diritto di cura. Lo ha riferito il marito della premio Nobel per la pace nel 2023, che ringrazia “il sostegno di gruppi attivisti” e le “pressioni della comunità globale e dei media”. Negli ultimi 20 anni ha trascorso diversi periodi in prigione; ora sta sta scontando una condanna a 12 anni per “propaganda”.

RUSSIA

Nella regione siberiana della Jacuzia i parenti non riescono a riportare a casa i corpi dei loro cari defunti nei combattimenti in Ucraina, nelle zone dove mancano i ponti di attraversamento di fiumi e laghi. Al contempo i traghetti sono diventati quasi impossibili da prendere per un vertiginoso aumento dei prezzi, con enormi code e guasti alle imbarcazioni.

TURCHIA - ARMENIA

I ministri dei trasporti di Erevan e Ankara s'incontreranno a breve per valutare l'inizio dei lavori per ripristinare la linea ferroviaria Gyumri-Kars. Lo ha dichiarato il rappresentante speciale armeno per la normalizzazione dei rapporti con la Turchia, Ruben Rubinyan, con il quale verranno discussi di altri progetti di riapertura e collegamento, come quello del ponte Margara.