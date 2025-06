GIAPPONE

Il Giappone ha impiccato un uomo condannato per gli omicidi seriali di nove persone avvenuti nel 2017 nei pressi di Tokyo, ha annunciato il governo, segnando la prima esecuzione nel Paese dal luglio 2022. La condanna a morte di Takahiro Shiraishi, 34 anni, soprannominato il "killer di Twitter" giapponese, era stata confermata nel 2021, dopo che l’uomo aveva ritirato il ricorso in appello. Era stato riconosciuto colpevole di aver ucciso, smembrato e conservato i corpi delle sue nove vittime nel suo appartamento a Zama, nella prefettura di Kanagawa.

GAZA - IRAN

Gli Stati Uniti hanno approvato il primo finanziamento diretto di 30 milioni di dollari per la controversa Gaza Humanitarian Foundation (GHF), sostenuta da Israele nella Striscia di Gaza, e hanno esortato altri Paesi a fare lo stesso. La GHF, supportata da contractor statunitensi armati insieme alle truppe israeliane sul perimetro, ha iniziato le operazioni alla fine di maggio, segnate da scene di caos, uccisioni e timori riguardo alla neutralità. Intanto, le autorità iraniane continuano l'ondata di arresti e diverse esecuzioni di persone sospettate di avere legami con Israele.

INDIA

Gli investigatori hanno scaricato dalle scatole nere i dati dei registratori di volo (dati di volo e registrazione vocale della cabina di pilotaggio) relativi all’incidente aereo di Air India in cui sono morte 260 persone. Un passo atteso da tempo per comprendere il peggior disastro aereo al mondo dell’ultimo decennio. Il Boeing 787 Dreamliner, diretto a Londra, si è schiantato pochi istanti dopo il decollo dalla città indiana di Ahmedabad il 12 giugno, uccidendo 241 delle 242 persone a bordo, oltre a numerose persone a terra.

USA - CINA

Gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con la Cina su come accelerare le spedizioni di terre rare verso gli Stati Uniti, nel contesto degli sforzi per porre fine alla guerra commerciale tra le due maggiori economie mondiali. Durante i colloqui commerciali tra Stati Uniti e Cina tenutisi a maggio a Ginevra, Pechino si è impegnata a rimuovere le contromisure non tariffarie imposte contro gli Stati Uniti a partire dal 2 aprile - come lo stop alle esportazioni di minerali e magneti -, anche se non era chiaro in che modo alcune di queste misure sarebbero state revocate.

ARMENIA

Il premier armeno Nikol Pashinyan ha comunicato che le forze dell’ordine hanno impedito il tentativo di colpo di Stato che stava preparando il movimento filo-russo della “Guerra Santa” guidato dal vescovo della Chiesa armena Bagrat Galstanyan, rappresentante del “clero oligarchico” che ha come unico scopo quello di “destabilizzare la repubblica”, con una serie di attentati che avrebbero dovuto avere luogo entro le elezioni amministrative di novembre.

INDONESIA

L'Ufficio del Procuratore Generale dell'Indonesia ha firmato un accordo con quattro operatori di telecomunicazioni per installare dispositivi di intercettazione, suscitando interrogativi tra gli analisti riguardo al possibile impatto sulla privacy e la sorveglianza. L'accordo consentirebbe ai procuratori di accedere alle registrazioni delle comunicazioni telefoniche e di permettere lo scambio di dati a fini di contrasto al crimine. La polizia indonesiana e l’agenzia anticorruzione sarebbero già abilitate all’uso delle intercettazioni.

RUSSIA

La Duma di Mosca ha obbligato per legge i produttori di telefoni mobili, tablet e computer portatili a installare l’applicazione RuStore, permettendo di effettuare i pagamenti attraverso di esso, soprattutto per gli Smartphone di produzione Apple, che formalmente non è uscita dal mercato russo, e che blocca tutte le banche russe dai servizi di App Store secondo le sanzioni.