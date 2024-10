Le notizie del giorno: la Corea del Nord ha modificato la Costituzione per definire la Corea del Sud uno "Stato ostile". La libertà di accesso a Internet in Myanmar è ostacolata quanto in Cina. I lavoratori indiani della Samsung hanno messo fine al loro sciopero dopo un mese. Mentre Israele continua ad attaccare il Libano, gli Stati Uniti hanno bombardato siti di armi degli Houthi in Yemen.

GIAPPONE

Secondo i sondaggi, il Partito liberaldemocratico al potere rischia di perdere la maggioranza alla Camera dei rappresentanti, per cui sarà probabilmente costretto a fare affidamento sul proprio partner di coalizione, il Komeito, legato alla più grande associazione buddhista laica del Giappone e che finora ha criticato le mosse più aggressive dell’esecutivo, come la dotazione di missili a lungo raggio o l’invio di armi all’estero.

COREA DEL NORD – COREA DEL SUD

I media della Corea del Nord questa mattina hanno commentato l’esplosione delle strade che collegavano il Paese con la Corea del Sud affermando di aver rispettato le disposizioni della Costituzione secondo cui la Corea del Sud è definita come uno “Stato ostile”. Ciò fa pensare che Pyongyang abbia apportato delle modifiche tradendo “le speranze di unificazione”, ha commentato il governo di Seoul.

MYANMAR – CINA

In base all’annuale rapporto “Freedm on the Net”, pubblicato da Freedom House, la libertà di accesso a internet in Myanmar è ostacolata tanto quanto in Cina. È "la prima volta che un paese si classifica così in basso come la Cina in un decennio", dice la ricerca, ma tutti i 72 Paesi presi in esame, in cui vive l’87% della popolazione mondiale, hanno registrato peggioramenti per il 14mo anno consecutivo.

INDIA

I lavoratori dello stabilimento Samsung nello Stato meridionale del Tamil Nadu, dopo più di un mese di proteste, hanno messo fine al loro sciopero. La richiesta principale, il riconoscimento di un sindacato interno denominato Samsung India Labour Welfare Union, sarà decisa da un tribunale, ha spiegato l’organizzazione che ha sostenuto lo sciopero di circa 1.500 lavoratori.

MEDIO ORIENTE

L’esercito israeliano ieri ha colpito Nabatieh, uccidendo 16 persone tra cui il sindaco, e ferendone oltre 50. Secondo il premier Najib Mikati, Israele ha “preso di mira una riunione del consiglio comunale per discutere della situazione dei servizi e degli aiuti in città”. Nel frattempo gli Stati Uniti hanno bombardato cinque depositi di armi sotterranei degli Houthi in Yemen per ridurre il loro “comportamento destabilizzante” sui commerci internazionali.

ARMENIA - AZERBAIGIAN

Il presidente dell’Azerbaigian, Ilham Aliev, ha dichiarato durante l’incontro con l’ambasciatore del Belgio, che ritiene “del tutto irrealistico” il piano di pace con l’Armenia senza la soluzione delle questioni in sospeso, mentre il premier armeno Nikol Pašinyan ha dichiarato che “è sufficiente il contenuto attuale”. Gli azeri pretendono dagli europei di “mantenere una posizione neutrale”, per non creare ulteriori problemi.

RUSSIA

La Corte suprema della Russia ha elaborato nella prima metà 2024 oltre 206mila cause per bancarotta, cifra record almeno per gli ultimi 10 anni, come comunica il sito Sirena e quasi 5mila sono state dichiarate fallite, il 40% in più del 2023. Lo scorso anno, nello stesso periodo ne erano state accolte 155mila, ma erano poi arrivate a 337mila alla fine dei dodici mesi.