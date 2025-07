Le notizie di oggi: accordo Usa-Corea del Sud per dazi sulle importazioni da Seoul del 15%. Taiwan ha annunciato l'approvigionamento di 50mila nuovi droni per la difesa. Le Forze Armate giordane con l'aeronautica emiratina hanno paracadutato 73 tonnellate di aiuti a Gaza. La casa d'aste Sotheby’s ha restituito all'India gioielli sacri ritenuti collegati al Buddha.

MYANMAR

La giunta militare golpista ha annunciato di aver emanato una nuova legge che prevede il carcere per chi si oppone al processo elettorale. La giunta, che ha preso il potere nel 2021, scatenando una ampia guerra civile, presenta le elezioni previste per la fine dell’anno come una via verso la pace. I gruppi di opposizione - tra cui parlamentari democraticamente eletti - e gli analisti le hanno definite una messa in scena per consolidare il potere. La “Legge sulla protezione delle elezioni democratiche multipartitiche da ostruzioni, disordini e distruzioni” è stata promulgata il 29 luglio.

STATI UNITI - COREA DEL SUD

Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti applicheranno un dazio del 15% sulle importazioni provenienti dalla Corea del Sud. Una riduzione rispetto alla tariffa minacciata del 25%; un accordo che allenta le tensioni con un partner commerciale tra i primi dieci al mondo - grande esportatore di microchip, automobili e acciaio - e un alleato chiave in Asia. L’intesa, annunciata dopo l’incontro tra Trump e funzionari sudcoreani, arriva in un momento di intense comunicazioni sulla politica commerciale, in vista della scadenza dell'1 agosto, con l’introduzione di dazi più elevati per una serie di Paesi.

TAIWAN

Taiwan ha annunciato una ampia iniziativa di approvvigionamento per oltre 50mila ulteriori sistemi aerei senza pilota (UAS); è una delle più grandi acquisizioni di droni nella storia del Paese. Combinato con il recente ordine del Ministero della Difesa Nazionale per quasi 49mila unità, il totale supera i 100mila droni, garantendo la capacità produttiva dell’industria nazionale per almeno cinque anni. Taipei ritiene che i droni potrebbero essere fondamentali per respingere la Cina nel caso in cui le sue forze tentino di invadere l'isola.

GAZA - GIORDANIA - EMIRATI ARABI

Gli attacchi israeliani hanno ucciso almeno 71 palestinesi in cerca di aiuti umanitari in mezzo a una profonda crisi di fame a Gaza. Le Forze Armate giordane con l’Aeronautica degli Emirati Arabi Uniti ha paracadutato un totale di 16 tonnellate di derrate alimentari e latte in polvere per neonati in diverse aree della Striscia di Gaza. La quantità di aiuti consegnati negli ultimi giorni sale a circa 73 tonnellate. Ad oggi, la Giordania ha effettuato 130 lanci aerei in modo indipendente, ai quali si aggiungono 270 lanci in coordinamento con Paesi alleati e amici, nell’ambito di un ampio ponte aereo umanitario verso Gaza.

INDIA

La casa d’aste Sotheby’s ha restituito all’India un gruppo di gioielli sacri ritenuti collegati ai resti del Buddha, dopo crescenti pressioni da parte del governo indiano e di leader buddhisti a livello globale. I Gioielli di Piprahwa - descritti come una delle scoperte più straordinarie dell’era moderna - dovevano essere messi all’asta a Hong Kong a maggio. Tuttavia, la vendita è stata annullata in seguito all’intervento diplomatico e alle minacce di azioni legali da parte di Nuova Delhi. Sotheby’s si è detta “lieta” di aver facilitato la restituzione; le reliquie saranno ora esposte in modo permanente al pubblico in India.

RUSSIA - UCRAINA

Intorno al Grande Raccordo anulare di Mosca si stanno costruendo sempre più torri di avvistamento e difesa anti-aerea contro i droni ucraini che minacciano la capitale, disponendo una strada parallela in calcestruzzo per collegarli e trasportare i missili e gli altri sistemi di contrasto, attorno alle postazioni dei tempi sovietici anti-Nato, dette ora “Anello di Sauron”.

ARMENIA

La polizia armena ha comunicato che nel giorno della festa di Vardavar del 27 luglio, il giorno della Trasfigurazione in cui le persone si versano reciprocamente l’acqua e si immergono nei bacini, sono stati compilati 500 verbali per infrazioni ed eccessi, in particolare presso fiumi e laghetti con i “tuffi forzati”, ma per fortuna ci sono stati “soltanto due casi di annegamento”.