La decisione è stata imposta dal ministero dell'Istruzione. Nelle scorse settimane l'istituto che fornisce certificazioni di lingua inglese aveva avvertito di fare attenzione ai truffatori online che proponevano di vendere le risposte agli esami. Per i vietnamiti la preparazione ha un costo altissimo.

Hanoi (AsiaNews) - Il British Council ha annunciato a partire da oggi la sospensione di tutti i test di inglese fino a nuovo avviso. Nel sito web dell’istituto di lingua inglese (che rilascia certificati di idoneità utili per richiedere visti universitari o lavorativi) si legge che la “decisione è al di fuori del nostro controllo e riguarda tutti gli esami internazionali di competenza linguistica. Il momento in cui gli esami si terranno di nuovo dipenderà dall'approvazione del ministero dell'Istruzione e della Formazione. Stiamo lavorando a stretto contatto con il dicastero per ottenere le necessarie approvazioni il prima possibile".

I giornali locali vietnamiti scrivono che sono stati bloccati anche i test in lingua giapponese e in precedenza quelli in lingua cinese che si possono sostenere presso l’Istituto Confucio di Hanoi. L’8 novembre il ministero dell’Istruzione aveva chiesto ai dipartimenti educativi di tutte le città e province di rivedere l'organizzazione degli esami di lingua straniera perché solo gli istituti che riceveranno l’approvazione ministeriale potranno condurre i test.

La decisione ha subito destato preoccupazione tra giovani studenti e lavoratori vietnamiti perché i certificati di lingua sono essenziali per emigrare all’estero in maniera legale.

A metà ottobre il British Council e l’istituto IDP - l’unica altra sede in cui sono disponibili i test IELTS di lingua inglese - avevano avvertito di fare attenzione ai truffatori online che proponevano di vendere le risposte degli esami. Gli studenti che sono caduti nella trappola hanno raccontato di aver pagato milioni di dong per documenti definiti “top secret”, ma che poi si sono rivelati inutili al momento del test perché le risposte non corrispondevano.

Le certificazioni di lingua straniera sono molto costose per i cittadini vietnamiti: solo il costo dell’esame è di 185 dollari (pari a 4,6 milioni di dong), senza considerare l’acquisto del materiale di studio e dei corsi preparatori. Lo stipendio medio in Vietnam si aggira intorno ai 150 dollari e può arrivare a un massimo di 200 nelle grandi città.

La diaspora vietnamita, composta da oltre 4 milioni di emigrati, è la quinta più grande al mondo e si concentra soprattutto negli Stati Uniti, in Cambogia, in Francia, in Australia e in Giappone. Nel 2020 le rimesse dei vietnamiti all’estero hanno superato i 17 miliardi di dollari.