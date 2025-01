Le notizie di oggi: Seoul ordina la rimozione della barriera di cemento che ha aggravato lo schianto del velivolo della Jeju Air a dicembre. Oltre 23mila pakistani sono detenuti nelle carceri di tutto il mondo. Esperti Onu sui diritti umani chiedono a Bangkok di fermare la deportazione in Cina di 48 uiguri. In Turchia nove arresti per il rogo a un hotel in una località sciistica che ha causato 76 morti e 25 feriti.

VIETNAM

Le autorità vietnamite hanno arrestato un pastore protestante noto per le reiterate critiche rilanciate sui social, con l’accusa di “propaganda contro lo Stato”. Nguyen Manh Hung, 71 anni, è la prima persona ad essere arrestata per il reato e la seconda da che l’ex ministro della Pubblica Sicurezza To Lam è diventato segretario generale ad agosto. Rischia fino a 20 anni di carcere.

COREA DEL SUD

Il ministero sud-coreano dei Trasporti ha annunciato oggi la rimozione della barriera di cemento installata a fine pista dell’aeroporto internazionale di Muan, che avrebbe contribuito ad aggravare il bilancio del disastro aereo del velivolo della Jeju Air del mese scorso. Saranno inoltre previste aree di sicurezza di almeno 240 metri in tutti gli aeroporti, per limitare i danni derivanti dai fuori pista.

PAKISTAN

Un totale di 23.456 pakistani sono incarcerati in diversi Paesi del mondo; i numeri più consistenti nella regione del Golfo. È quanto ha riferito in una relazione al Senato il ministro degli Esteri Ishaq Dar, secondo cui 12.156 concittadini sono imprigionati in Arabia Saudita e 5.292 negli Emirati Arabi Uniti (Eau). Circa 7.208 pakistani sono stati rilasciati dalle prigioni saudite dal 2019 al 2024.

THAILANDIA - CINA

Esperti delle Nazioni Unite esortano la Thailandia a fermare la deportazione in Cina di 48 uiguri, provenienti dallo Xinjiang e rinchiusi in centri di detenzione dal 2014 con l’accusa di immigrazione irregolare. Il pericolo, avverte il personale Onu, è che in caso di ritorno siano oggetto di torture e internamento. Inoltre, la metà di essi necessita di cure immediate per “gravi condizioni di salute”.

INDONESIA

Il presidente Prabowo Subianto sta valutando la grazia per i detenuti legati a organizzazioni armate nella provincia orientale di Papua, compresi i separatisti, a condizione che rinuncino alla violenza e abbandonino i programmi secessionisti. Cadranno le accuse a quanti sono stati condannati o in attesa di processo, e inseriti in liste governative, purché giurino fedeltà allo Stato indonesiano.

TURCHIA

Le autorità turche hanno intensificato indagini e detenzioni di figure dell’opposizione, con operazioni mirate nei giorni scorsi che sollevano preoccupazione per il giro di vite sul dissenso contro il governo. Nel mirino il leader dell’ala giovanile del Partito popolare repubblicano (Chp), avviata un’inchiesta anche sul sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu. Intanto sale a 76 morti e 25 feriti il bilancio del rogo in un hotel di una località sciistica nel nord-ovest, nove gli arrestati.

RUSSIA

Come documenta la Nezavisimaja Gazeta, dall’inizio del 2025 l’economia russa ha perso la direzione principale della sua crescita: i consumi interni. Si registra una riduzione dei crediti al consumatore, spese generali della popolazione e un leggero rallentamento dell’andamento mensile dell’inflazione. L’attenzione è indirizzata alla produzione industriale, soprattutto nel settore militare.

TAGIKISTAN - ARABIA SAUDITA

L’Arabia Saudita offrirà aiuti umanitari a 35mila persone in Tagikistan, secondo l’accordo “Cestino dei prodotti 2025”, con 7.120 diverse confezioni per 400mila dollari, ciascuna da 70 chili con farina, olio di semi, zucchero, riso, legumi. A questi si aggiungono altri generi di prima necessità acquistati nei mercati locali, che verranno consegnati alla vigilia del mese sacro del Ramadan.