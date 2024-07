Le notizie di oggi: la Corte internazionale di giustizia definisce "illegali" gli insediamenti in Cisgiordania, Netanyahu: terra del popolo ebraico. Uno studio rivela che in India le donne molto più colpite degli uomini nelle morti da Covid del 2020. GInnasta giapponese si ritirà dalle Olimpiadi perché scoperta a fumare e bere, comportamenti vietati a Tokyo ai minori di 20 anni. A Lugansk rimossi i monumenti alle vittime del Holodomor, la carestia provocata da Stalin..

HONG KONG

Sta sollevando scalpore a Hong Kong il caso di Selina Cheng, giornalista locale licenziata dal Wall Street Journal pochi giorni dopo aver accettato di assumere la carica di presidente della Hong Kong Journalist Association, il più importante sindacato del settore dei media da tempo sotto pressione per le battaglie in difesa della libertà di stampa. Secondo Cheng il quotidiano americano (che aveva già trasferito la sua sede locale a Singapore) avrebbe ceduto alle pressioni delle autorità. In sua difesa dagli Stati Uniti si è schierato l’Independent Association of Publishers’ Employees, il sindacato dei giornalisti del Wall Street Journal.

PALESTINA-ISRAELE

La Corte internazionale di giustizia ha emesso ieri l'atteso parere consultivo sugli insediameti israeliani in Cisgiordania in cui afferma che l'occupazione pluridecennale dei territori palestinesi da parte di Israele è “illegale” e deve cessare “il più rapidamente possibile”. Nel presentare le conclusioni della Corte dell'Onu, il presidente Nawaf Salam ha affermato che Israele deve risarcire i palestinesi per i danni causati, aggiungendo che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, l'Assemblea Generale e tutti gli Stati hanno l'obbligo di non riconoscere l'occupazione di Israele come legale. Rigettando queste conclusioni il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha risposto affermando che il popolo ebraico non può essere considerato un occupante in quella che ha definito la sua patria storica.

INDIA

Uno studio condotto da 10 ricercatori delle università di Oxford, Berkeley e Parigi sulle morti da Covid in India nel 2020 ha stabilito che l’impatto sulla popolazione è stato influenzato pesantemente dalle disparità di genere. Dai dati emerge infatti che tra il 2019 e il 2020 il calo dell'aspettativa di vita femminile è stato di un anno superiore a quello degli uomini, un fenomeno che non si riscontra nella maggior parte degli altri Paesi esaminati.

OCEANIA-STATI UNITI-CINA

Gli Stati Uniti hanno aperto un'ambasciata nella nazione insulare del Pacifico di Vanuatu: si tratta dell'ultima mossa di Washington nella competizione con Pechino per l'influenza nella regione Asia-Pacifico. Gli Stati Uniti hanno già aperto ambasciate nelle Isole Salomone e a Tonga, e hanno in programma di aprirne un'altra a Kiribati per contrastare quella che considera una crescente minaccia da parte della Cina, il suo principale rivale strategico.

GIAPPONE

Shoko Miyata, la 19enne capitana della squadra femminile di ginnastica artistica del Giappone, si è ritirata dalle Olimpiadi di Parigi dopo aver ammesso di aver fumato e bevuto. In Giappone è vietato fumare e bere ai minori di 20 anni. L'assenza di Miyata sarà un duro colpo per la squadra femminile, che punta a conquistare la prima medaglia olimpica a squadre dal 1964 a Tokyo. Shoko Miyata aveva vinto la medaglia di bronzo nella trave e si era classificata ottava nell’all-around ai Campionati mondiali del 2022.

RUSSIA-UCRAINA

Nella città ucraina di Lugansk occupata dai russi sono stati smontati i monumenti di granito alle vittime delle repressioni staliniane e del Holodomor, la carestia provocata da Stalin nel 1932-33, per decisione dell’amministrazione provvisoria russa “su richiesta delle organizzazioni dei veterani” che li ritengono “falsi e offensivi del vero patriottismo”.

KIRGHIZISTAN-UZBEKISTAN

Il presidente del Kirghizistan, Sadyr Žaparov, è giunto a Taškent incontrandosi all’aeroporto “Islam Karimov” con il suo omologo Šavkat Mirziyoyev, per una visita ufficiale in Uzbekistan per trattative bilaterali al massimo livello. Durante l’appuntamento si attende la firma di importanti accordi ed è prevista anche la visita della capitale e della mitica città di Khiva fondata da Sem, figlio di Noè.