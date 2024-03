di Melani Manel Perera

Nelle parole diffuse dalla Conferenza episcopale la richiesta di "alleviare le sofferenze della gente" in ginocchio da anni ormai a causa della crisi economica. Rinnovata la richiesta di giustizia per le oltre 275 vittime della strage di 5 anni fa. Nel Paese messo a punto un piano di sicurezza per i riti del Triduo.

Colombo (AsiaNews) - In Sri Lanka è ancora vivo il ricordo della strage di Pasqua del 2019, oltre 275 le vittime degli attentati terroristici che hanno colpito chiese e luoghi residenziali tra cui 4 alberghi. Una memoria sempre più vivida con l’avanzare della Quaresima verso la festa cristiana della Resurrezione, che rinnova la speranza di avere giustizia per quanti hanno perso la vita. Lo sottolinea la Conferenza episcopale dello Sri Lanka (CBCSL) nel messaggio diffuso in occasione della Settimana Santa. I vescovi singalesi chiedono la verità e un maggiore sforzo alle autorità per alleviare le sofferenze dalla popolazione.

La Pasqua 2024 è celebrata in un clima di gravi turbolenze, numerose sono infatti le crisi sociali, economiche e politiche che attanagliano il Paese. La CBCSL sottolinea nel comunicato l’urgente necessità di una riforma dell’amministrazione. “È essenziale apportare un cambiamento radicale al sistema di governo del Paese per alleviare le sofferenze della gente. È responsabilità di tutti i cittadini lavorare per realizzare questo cambiamento”, recita il messaggio. Ecco che l’avvicinarsi della domenica pasquale rappresenta l’occasione di affidare al Signore i conflitti sociali che da mesi si sono infiltrati nella vita dei cittadini del Paese. “Celebriamo la Pasqua in un momento in cui il Paese sta affrontando una crisi mai affrontata prima. La Pasqua è il mistero sacro e il culmine del credo cristiano. Chiediamo al Signore risorto di aiutarci a superare la crisi che stiamo affrontando in questo momento”, chiedono i presuli.

Sono ancora molte le zone d’ombra della strage del 21 marzo di 5 anni fa. L’ex presidente Maithripala Sirisena, condannato al pagamento di un risarcimento per non aver saputo prevenire gli attacchi, pochi giorni fa si è dichiarato disponibile a fornire nuove dichiarazioni per far luce sulle responsabilità. Ma la strada che conduce alla giustizia è ancora lunga. Nel messaggio pasquale i vescovi esprimono rinnovata solidarietà alle vittime e alle loro famiglie. “Sono passati cinque anni dal caos della domenica di Pasqua, in cui più di 275 persone sono state uccise e molte sono state ricoverate (circa 500, ndr). Chiediamo alle autorità di essere vicine ai cuori di queste persone sofferenti e di rendere loro giustizia", ha esortato la Conferenza Episcopale singalese, nel messaggio sottoscritto dal presidente e dal segretario generale, i vescovi Harold Anthony Perera e J.D. Anthony Jayakody. “La Pasqua è il sacro mistero cristiano. Raggiungiamo il culmine di questa convinzione quando la celebriamo. Durante la Pasqua rinnoviamo la convinzione dei primi seguaci di Cristo: Gesù è vivo”. L’invito che la CBCSL rivolge alla comunità cristiana dello Sri Lanka è di affermare con gioia che “Gesù vive in mezzo a noi”. Una presenza che infonde speranza in quanto Egli “ha sconfitto la morte e il peccato con la sua risurrezione”. “È la pietra angolare delle celebrazioni pasquali. Allontaniamoci dal peccato, amiamoci gli uni gli altri”, si legge nel messaggio.

In questi giorni di avvicinamento alla Pasqua la polizia singalese sta mettendo a punto uno speciale piano di sicurezza nelle chiese di tutto il Paese in vista delle celebrazioni odierne del Venerdì Santo e di quelle di domenica. A coordinare le operazioni è l’Ispettore Generale di Polizia (IGP) Deshabandu Tennakoon, il quale ha dato direttive a tutti gli ufficiali, compresi i vice ispettori generali senior della polizia (SDIG), i DIG e gli ufficiali responsabili (OIC) delle divisioni di polizia. Gli ufficiali stanno incontrando i sacerdoti e gli organi amministrativi delle parrocchie per mettere in sicurezza con piani di emergenza personalizzati tutte le chiese, in vista dei riti di questi giorni, per garantire una serena partecipazione dei fedeli.