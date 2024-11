New Delhi (AsiaNews) – Lo Stato nord-orientale dell’Assam si prepara a celebrare il riconoscimento della lingua assamese come “lingua classica”, un traguardo che il governo locale, a guida BJP, il partito ultranazionalista indù, ha definito “storico”. Il chief minister Himanta Biswa Sarma ha annunciato che nella settimana dal 3 al 9 novembre verrà onorato anche il primo ministro indiano Narendra Modi in segno di riconoscimento e verrà reso omaggio alle personalità che hanno contribuito a valorizzare la lingua. Diversi cittadini e attivisti, tuttavia, hanno invece sollevato critiche nei confronti del governo, che negli ultimi anni ha chiuso più di 160 scuole che utilizzavano l’assamese, soprattutto a causa del basso numero di iscrizioni.

Il riconoscimento ufficiale dell’assamese come lingua classica è stato approvato dal governo centrale il 3 ottobre inserendo la lingua a fianco di altri idiomi antichi, come il pali, il prakrit, il marathi e il bengalese. Ma a documentare l’utilizzo storico dell’assamese per soddisfare i criteri posti dal ministero della Cultura per ottenere il riconoscimento è stata l’organizzazione Assam Sahitya Sabha (ASS).

Lurinjyoti Gogoi, leader del partito politico Assam Jatiya Parishad, ha criticato il governo per aver essersi fregiato di meriti non propri: “Il governo è impegnato a raccogliere consensi politici, mentre la verità è che non aveva alcuna idea di come portare a termine il compito di conferire all'assamese lo status di lingua classica. È stato l’ASS e soprattutto Kuladhar Saikia, la mente dietro l’intera operazione, a rendere possibile questo riconoscimento.”

Gogoi ha puntato il dito contro le politiche governative. Oltre alla chiusura di decine di scuole scuole, ha ricordato come lo stesso chief minister Sarma abbia affermato che “è difficile diventare dottori o ingegneri studiando in lingua assamese” (parlata soprattutto dalle popolazioni indigene tribali) e abbia poi tentato di introdurre l’inglese come lingua di insegnamento, misura poi revocata a causa di un’ondata di proteste. “Queste azioni riflettono amore e rispetto per la lingua?”, ha aggiunto Gogoi, interpellato da The Wire. “Inoltre, la scuola internazionale Vandya, istituto di spicco nell’Assam gestito dalla moglie del chief minister, offre solo l'inglese come lingua di insegnamento”.

Kuladhar Saikia, ex presidente dell’ASS, nel 2021 ha riunito un comitato di esperti per studiare l’origine della lingua assamese attraverso un approccio multidisciplinare. “Il nostro obiettivo principale era coinvolgere esperti di varie discipline come l’archeologia, la musica, l’arte, la letteratura e la linguistica per determinare le radici della lingua assamese”, ha spiegato Saikia raccontando il lavoro svolto sulle iscrizioni rupestri di Nagajari Khanikar, nel distretto di Golaghat, risalenti al IV secolo, e su canzoni popolari e manoscritti antichi che dimostrano la presenza della lingua assamese.

Il 19 marzo 2021, l’ASS ha quindi presentato al ministero della Cultura indiano il rapporto “Memorandum for Granting Classical Status to Assamese Language”, che è stato poi esaminato dalla Sahitya Academy. Per ottenere lo status, la lingua in questione deve avere una storia di almeno 1.500-2.000 anni e il corpus di letteratura deve rappresentare un patrimonio prezioso per più generazioni.

“Le iscrizioni contengono la storia delle dinastie durante il cui regno sono state scritte”, ha spiegato l’archeologo Manjil Hazarika. “Ad esempio, l'iscrizione di Nagajari Khanikar che parla del sistema di concessione delle terre, potrebbe accennare alla formazione iniziale dello Stato e allo sviluppo di un certo sistema economico”.

Tuttavia, la storia dell’assamese, è stata segnata da ostacoli e battaglie, sia in epoca coloniale sia post-indipendenza. “Il popolo assamese è sbalordito per la dichiarazione dello status di lingua classica, poiché per oltre un secolo ci sono stati intoppi allo sviluppo e alla continuità della lingua, portatrice di identità”, ha continuato Saikia.

Durante il dominio britannico, era il bengalese la lingua franca nella regione, utilizzata nei tribunali, nelle scuole e negli uffici pubblici, almeno fino a quando intellettuali locali e missionari non cominciarono a battersi per il riconoscimento dell’assamese come lingua ufficiale, un risultato raggiunto tra il 1872 e il 1873.

La rivalità con il bengalese è continuata anche dopo l’indipendenza e si è riproposta di recente con l’entrata in vigore della legge sulla cittadinanza (CAA), che molti, tra cui l’Assam Jatiya Parishad, che è un partito nazionalista, considerano una minaccia, perché temono che l’arrivo di migranti di lingua bengalese possa alterare l’equilibrio della regione.

