Le notizie di oggi: in Malaysia con i monsoni i prezzi delle verdure alle stelle. Rilasciate due attiviste ambientali nelle Filippine. L'India propone un disegno di legge per riservare alle donne parte dei seggi in Parlamento. Per l'Arabia Saudita i colloqui con i rappresentanti Houthi per la pace nello Yemen sono stati positivi. In Russia si usa sempre più lo yuan cinese. La Moldavia sta attuando un progetto di "mobilità bellica".

THAILANDIA

Attraverso un post su Facebook, uno dei figli del re della Thailandia ha chiesto una discussione aperta sulla legge di lesa maestà (o legge 112 dalla sezione del codice penale in cui è contenuta), che punisce chi è incriminato di insultare la famiglia reale ma è spesso usata per reprimere il dissenso. Vacharaesorn Vivacharawongse, secondo figlio del re Maha Vajiralongkorn, e che vive all’estero, ha fatto il commento dopo aver visitato la mostra "Faces of Victims of 112" alla Columbia University di New York. Il re ha sette figli da quattro matrimoni e non ha formalmente nominato un erede.

MALAYSIA

In Malaysia aumenteranno i prezzi delle verdure a causa della stagione monsonica, ha detto il presidente della Federazione delle associazioni dei venditori di verdure, Lee Kha Shiuann. “Ha piovuto in diversi luoghi e c'è una leggera carenza di approvvigionamento”, ha spiegato. “Il prezzo all'ingrosso dei pomodori è aumentato. Due settimane fa era di 3 ringgit al kg (0,60 euro), ma ora è raddoppiato arrivando a un valore compreso tra 6 e 6,50 (1,20-1,30 euro)”.

FILIPPINE

Due attiviste ambientali presumibilmente rapite dall'esercito filippino più di due settimane fa e accusate dalle autorità di essere legate a “organizzazioni di sinistra” sono state liberate ieri. Jonila Castro e Jhed Tamano, 21 e 22 anni, stavano lavorando con le comunità costiere contrarie alle attività di bonifica nella baia di Manila quando sono scomparse il 2 settembre nella provincia di Bataan, vicino alla capitale. Le Filippine sono uno dei Paesi più pericolosi al mondo per i difensori del territorio, con 11 morti nel 2022, secondo l’osservatorio Global Witness.

INDIA

Il governo indiano ha presentato un disegno di legge per riservare alle donne un terzo dei seggi nella Lok Sabha (la Camera bassa del Parlamento) e nelle assemblee statali. L’annuncio è stato fatto ieri dal primo ministro Narendra Modi durante una sessione speciale del Parlamento, otto mesi prima delle elezioni nazionali, previste a maggio 2024. Le donne rappresentano quasi la metà dei 950 milioni di elettori registrati in India, ma costituiscono solo il 15% del Parlamento e circa il 10% delle legislature statali.

GIAPPONE – CINA

Le esportazioni del Giappone verso la Cina sono diminuite dell'11% in agosto rispetto all'anno precedente, in calo per il nono mese consecutivo. Sui dati potrebbe aver pesato il blocco alle importazioni dal Giappone di prodotti ittici dopo il rilascio delle acque trattate della centrale di Fukushima ma c’è stata una forte diminuzione anche nei commerci di combustibili minerali e acciaio, riflettendo le tensioni politiche.

YEMEN – ARABIA SAUDITA

Il ministero degli Esteri saudita ha espresso soddisfazione dopo i colloqui con i rappresentanti Houthi per stabilire l’attuazione di un processo di pace in Yemen, dove il conflitto dura da otto anni. Gli inviati dallo Yemen hanno lasciato ieri il regno dopo un ciclo di colloqui di cinque giorni, durante i quali sono stati compiuti alcuni progressi sui principali punti critici, tra cui i tempi per l'uscita delle truppe straniere dallo Yemen e un meccanismo per il pagamento dei salari pubblici, hanno aggiunto alcune fonti.

RUSSIA

In Russia si cercano alternative al rublo, la valuta nazionale sempre più in caduta libera, ricordando la katanovka, il “rublo della Khakasia” emesso a livello regionale nel 1996, una specie di tagliando con cui si potevano pagare i servizi essenziali, distribuito al posto delle pensioni, e ora diverse regioni pensano di imitare quell’iniziativa. In alternativa, in tutto il Paese si sta sempre più diffondendo l’uso dello yuan cinese.

MOLDAVIA

La Moldavia ha deciso di assicurare una linea di trasporto ferroviario senza interruzioni tra le città di Reni in Ucraina, Giurgiulest in Moldavia e Galac in Romania, per permettere le consegne di materiali necessari, a cominciare dagli armamenti, tra Chişinău e Kiev, come ha spiegato il ministro moldavo delle infrastrutture Andrej Spynu, nell’ambito del progetto europeo denominato di “mobilità bellica”.