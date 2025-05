Le notizie di oggi: dal terremoto del 28 marzo la giunta birmana ha sferrato oltre 243 attaccih e provocato almeno 200 morti secondo stime Onu. Dieci morti e almeno 60 feriti nel ribaltamento di due imbarcazioni nella provincia cinese di Guizhou. La “papa-mobile” usata da Francesco in Terra Santa nel 2014 diventa una clinica mobile per i bambini di Gaza. Vittoria schiacciante per il Pap alle elezioni a Singapore. Colombo e Tokyo rafforzano la collaborazione nella difesa.

ISRAELE - PALESTINA

Il gabinetto di sicurezza del premier Benjamin Netanyahu ha approvato una graduale espansione dell’offensiva contro Hamas a Gaza. Secondo quanto riferisce l’emittente Kan, l’esercito avrebbe già iniziato a emettere decine di migliaia di ordini di chiamata dei riservisti. Israele ha ripreso le operazioni di terra a marzo dopo il crollo del fragile cessate il fuoco mediato dagli Usa e durato due mesi. Ieri, intanto, un missile lanciato dagli Houthi in Yemen ha lambito l’aeroporto internazionale Ben Gurion a Tel Aviv, causando almeno sei feriti lievi.

MYANMAR - ONU

Secondo stime aggiornate delle Nazioni Unite in Myanmar si contano oltre 200 morti civili in almeno 243 attacchi sferrati dalla giunta militare birmana dal terremoto del 28 marzo, pur avendo dichiarato una tregua di fatto inapplicata. “La stragrande maggioranza - afferma l’alto funzionario Onu Volker Turk - è avvenuta dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco” il 2 aprile scorso.

CINA

Dieci persone sono morte e altre 60 sono state ricoverate in ospedale dopo che due imbarcazioni con a bordo dei turisti si sono capovolte nel sud-ovest del Paese. Almeno 70 persone sono cadute in acqua, quando i due mezzi si sono ribaltati mentre navigavano su un fiume nella città di Qianxi, nella provincia di Guizhou. I soccorritori stavano cercando una persona ancora dispersa.

GAZA - VATICANO

La “papa-mobile” usata da Francesco nel viaggio apostolico in Terra Santa del 2014 è stata trasformata in una piccola stazione sanitaria mobile per i bambini di Gaza. Lo ha confermato ieri il Vaticano, sottolineando che il mezzo - dando seguito alle volontà del pontefice - sarà a disposizione di Caritas Gerusalemme. Il veicolo avrà a disposizione un autista e medici, oltre ad attrezzature per la diagnosi, esami e trattamenti, tra cui test rapidi per le infezioni, kit di sutura, siringhe e aghi, fornitura di ossigeno, vaccini e un frigorifero per i medicinali.

SINGAPORE

Il People’s Action Party, al potere da tempo a Singapore, ha ottenuto un’altra vittoria schiacciante alle elezioni generali del 3 maggio scorso, prolungando il dominio ininterrotto da 66 anni e dando enorme slancio al primo ministro Lawrence Wong, in carica da un anno. Il Pap ha ottenuto 82 seggi in Parlamento, che si sommano ai cinque già conquistati per un totale di 87 su 97, e il 65,6% delle preferenze. Il partito di opposizione Workers Party ha mantenuto i suoi 10 seggi.

SRI LANKA - GIAPPONE

Il ministro giapponese della Difesa Gen Nakatani e il vice-ministro della Difesa dello Sri Lanka Aruna Jayasekara hanno concordato ieri di rafforzare la cooperazione tra le forze armate dei due Paesi, per promuovere la stabilità nella regione indo-pacifica. La visita dell’alto funzionario nipponico conferma il crescente interesse di Tokyo ad ampliare i legami con Colombo.

RUSSIA - CINA

Secondo il quotidiano Izvestija, la Russia ha importato dalla Cina fin dal 2023 dei sistemi di difesa radio-elettronica, i cosiddetti “Bruciatori” per intercettare e distruggere i droni nemici, con un contratto tra la Rosgvardia per quasi un miliardo di rubli (oltre 10 milioni di euro). Tuttavia, essendo rifacimenti di attrezzature di altra produzione, si sono rivelati del tutto inefficaci.

ARMENIA

Il partito di opposizione Armenia ha annunciato la decisione di raccogliere le firme di tutti i 28 deputati al parlamento di Erevan, per iniziare la procedura di impeachment del primo ministro Nikol Pašinyan. E invitano gli altri deputati che lo ritengono indegno della fiducia ad aderire con altri 10 voti per aprire il processo, sperando di raccogliere poi la maggioranza relativa di 54 voti.