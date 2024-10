di Mathias Hariyadi

Dopo oltre un anno di sede vacante, papa Francesco ha nominato p. Agustinus Tri Budi Utomo alla guida della diocesi nell’East Java. La comunità locale ha festeggiato l’annuncio con una messa solenne. P. Didik, come viene soprannominato dai fedeli, torna nella sua Chiesa d'origine dopo essere stato missionario in un'area più remota del Paese

Jakarta (AsiaNews) - Dopo oltre un anno e un mese di sede vacante, papa Francesco ha nominato in questi giorni p. Agustinus Tri Budi Utomo come nuovo vescovo della diocesi di Surabaya, nella provincia di east Java. La Santa Sede ha scelto p. Didik, come viene soprannominato in modo affettuoso dai fedeli, ufficializzando la decisione il 29 ottobre; per festeggiare, la comunità locale ha celebrato una messa solenne presieduta dall’amministratore diocesano p. Romo Yosef Eko Budi Susilo, alla quale hanno partecipato decine di sacerdoti locali e la gran parte dei cattolici della zona.

Nonostante la sua esperienza pastorale nella diocesi di Surabaya, p. Didik ha trascorso più di quattro anni a svolgere un incarico missionario nelle parrocchie di Marau e Tembelina, nella diocesi di Ketapang, provincia del Borneo occidentale: due aree remote con una grande varietà di problematiche e di sfide, non ultimo quella di un viaggio avventuroso verso l’interno per poterle raggiungere.

Il neo vescovo prenderà il posto del predecessore mons. Vincentius Sutikno Wisaksono, scomparso il 10 agosto del 2023 dopo mesi di grave malattia. In seguito alla ufficializzazione della nomina durante la celebrazione, p. Didik si è alzato in piedi rivolgendosi agli astanti, chiedendo loro sostegno e preghiere perché “possa gestire bene la nostra comunità, che conta 160mila persone e 46 parrocchie” in tutta la diocesi.

Il territorio di Surabaya si estende tra le città della provincia di East Java e alcune città delle regioni più orientali della provincia di Central Java. Egli si è impegnato a portare avanti le piattaforme di lavoro e pastorale già avviate dalla diocesi, rafforzando al contempo le capacità di presenza e attività della comunità su tutto il territorio. “La Chiesa cattolica - avverte - deve essere parte integrante della società” anche in una realtà come quella indonesiana, la nazione musulmana più popolosa al mondo. “Diventare vescovo - prosegue - significa avere la responsabilità di guidare la nostra gente ad amare la società, in modo che la presenza della Chiesa possa creare i suoi effetti positivi sul territorio”. Come vescovo, conclude, porterà la diocesi di Surabaya ad “adottare metodi per sviluppare le potenzialità economiche delle persone anche attraverso programmi di start-up e cooperative di credito”. L’ordinazione episcopale è prevista per il nuovo anno.

Mons. Agustinus Tri Budi Utomo è nato il 12 marzo 1968 a Ngawi, cittadina nella provincia di East Java. Dopo essere entrato nel Seminario minore St. Vincentius a Paulo a Blitar, il neo vescovo ha continuato la formazione presso il Seminario Maggiore interdiocesano San Giovanni XXIII a Malang, frequentando l’Istituto filosofico e teologico Widya Sasana a Malang, dove ha conseguito il Baccellierato e il master in teologia. Il 27 agosto 1996 viene ordinato sacerdote e, in questi 28 anni di missione, egli ha ricoperto diversi incarichi fra i quali: vicario parrocchiale (1996-2000) e parroco (2000-2001) di Santa Maria Annunziata a Sidoario; docente presso l’Universitas Airlangga (1996-2001); direttore della Fondazione socio-sanitaria Lembaga Karya Dharma (2001); presidente della Fondazione educativa Yohanes Gabriel (2006, 2007-2012); vicario episcopale di Cepu e vicario parrocchiale di S. Willibrordus a Cepu (2008-2011); dal 2011 è stato vicario generale della Diocesi di Surabaya e vicario episcopale per la pastorale.

Surabaya è la capitale della provincia di East Java, la terza città più grande dell’arcipelago indonesiano in termini di popolazione e di economia. La prefettura apostolica è stata istituita il 15 febbraio 1928, dopo essersi separata dall’allora vicariato apostolico di Batavia (legato all’arcidiocesi metropolitana di Jakarta). Il 16 ottobre 1941 è promosso come vicariato apostolico di Surabaya e il 3 gennaio 1961 come diocesi di Surabaya. Dalla sua istituzione, la diocesi è stata sotto la guida di Congregatio Missionis (Cm) con il suo ultimo vescovo, mons. Jan Antonius Klooster CM (1961-1982) e successivamente sotto la guida di sacerdoti diocesani locali a partire dal vescovo mons. Aloysius Josef G. Dibjokarjono (1982-1994).