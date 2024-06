Le notizie di oggi: a Sumatra sette mesi di carcere a un comico per una battuta su Maometto. La 21enne afghana Manizha Talash, fuggita dai talebani, ai Giochi olimpici nel team rifugiati. Hong Kong dichiara fuorilegge e ritira il passaporto a sei attivisti fuggiti nel Regno Unito. Due indiani reclutati dall’esercito russo uccisi nella guerra in Ucraina. Nuovo attacco a Erevan contro la sinagoga.

IRAQ

Il primo ministro Mohammed Shia al-Saudani ha restituito “pieni poteri” e il “controllo” sui beni e le proprietà cristiane (nel mirino di Rayan il caldeo e delle milizie sciite) al patriarca Louis Raphael Sako, ponendo così fine a una durissima controversia. Uno scontro originato dalla decisione del presidente Abdul Latif Rashid di annullare il riconoscimento del decreto patriarcale. In risposta, il porporato nel luglio scorso aveva lasciato la sede patriarcale. Imminente il ritorno a Baghdad, che chiude la crisi fra Stato e Chiesa.

INDONESIA

Un tribunale ha condannato il comico Aulia Rakhman a sette mesi di carcere per una “battuta” scherzosa sul nome “Maometto”. Una sentenza che preoccupa attivisti e gruppi pro diritti per il ricorso alle leggi sulla blasfemia nella nazione musulmana più popolosa al mondo. Lo spettacolo risale al dicembre scorso nella città di Lampung, a Sumatra, col video diventato presto virale.

AFGHANISTAN

Tre anni dopo essere la fuga dall’Afghanistan per dedicare la propria vita al breaking (lo sport olimpico della break dance), la 21enne Manizha Talash si sta preparando a gareggiare ai Giochi di Parigi nella squadra dei rifugiati. Sedici “B-Girls” e 16 “B-Boys” si sfideranno in questa disciplina che affonda le sue radici nel Bronx degli anni Settanta. “Mi piacerebbe andare a gareggiare con la squadra afghana insieme ad altre ragazze, ma sappiamo tutti che è impossibile”, ha detto l’atleta.

HONG KONG

Il governo di Hong Kong ha cancellato oggi i passaporti di sei attivisti democratici fuggiti nel Regno Unito, definendoli “criminali ricercati senza legge”. Nel 2023, Hong Kong ha emesso una taglia di 173mila dollari per 13 attivisti residenti all’estero, colpevoli di aver violato la controversa norma sulla sicurezza nazionale. Essi sono: Nathan Law, Mung Siu-tat, Simon Cheng, Finn Lau, Fok Ka-chi e Choi Ming-da.

INDIA - UCRAINA - RUSSIA

Due cittadini indiani reclutati dall’esercito russo sono stati uccisi di recente nella guerra in Ucraina. La ha riferito il ministero degli Esteri, con l’ambasciata indiana a Mosca che sta facendo pressione sulle autorità di Mosca, incluso il ministero della Difesa, per il rapido rimpatrio delle salme. Delhi ha anche chiesto il rilascio e il ritorno di tutti i cittadini indiani ancora con l’esercito russo.

ARMENIA

La comunità ebraica di Erevan riferisce che il 10 giugno scorso la sola sinagoga della capitale armena è stata oggetto di un attacco durante la notte, il quarto dall’ottobre scorso (dall’inizio della guerra di Israele contro Hamas, a Gaza). SconosciutI hanno lanciato pietre e sassi contro le finestre dell’edificio. Le autorità armene hanno aperto un’inchiesta, ma finora non si conoscono gli autori.

TURCHIA - RUSSIA

I parrocchiani delle chiese ortodosse russe di Turchia hanno partecipato a un pellegrinaggio alla tomba del beato Ioann Russkij (Giovanni il Russo) nella città di Ürgüp in Cappadocia. Era un cosacco delle truppe di Pierro il grande catturato dai tatari nella battaglia di Azov, schiavo di un’Ağa turca che ha ottenuto il rispetto del padrone musulmano per umiltà, fede e benevolenza.

TURKMENISTAN

In Turkmenistan sembra diffondersi un nuovo virus, con pazienti affetti da sintomi influenzali che perdono il senso del gusto e dell’olfatto. Tuttavia, a causa di servizi medici poco accessibili alle masse, molto cari e di basso livello, gli esperti non riescono a individuare la tipologia di questa strana forma di malattia polmonare, e se sia in qualche modo connessa con il coronavirus.