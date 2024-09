Le notizie di oggi: accordo da 2,3 miliardi fra Emirati e Giordania per una linea ferroviaria. Pechino “avverte” gli studenti con accesso a dati sensibili sui rischi connessi alla sicurezza nazionale. Oltre 100mila persone alla fiaccolata promossa a Calcutta a un mese dallo stupro e uccisione di una dottoressa. Un migliaio di civili “intrappolati” in un monastero buddhista dau combattimenti nella regione di Sagaing in Myanmar.

PAKISTAN

Agosto è stato un mese di sangue in Pakistan, con il più alto numero di vittime in attacchi sferrati dai gruppi militanti - legati in larga maggioranza all’estremismo islamico - da luglio 2018. Almeno 254 persone, tra cui 92 civili e 54 personale di sicurezza, sono state uccise in attacchi e bombardamenti. Secondo l’ultimo rapporto del Pakistan Institute for Conflict and Security Studies (Picss), think tank di Islamabad, il Paese sta registrando un’escalation di violenze soprattutto nel Baluchistan.

EAU - GIORDANIA

I ministeri degli Investimenti di Emirati Arabi Uniti (Eau) e Giordania hanno sottoscritto quattro accordi per un valore di 2,3 miliardi di dollari, riguardanti una ferrovia che collegherà il porto di Aqaba, nel mar Rosso, con le regioni minerarie di Al Shidiya e Ghor es-Safi. I lavori dureranno cinque anni; inizialmente trasporterà 16 milioni di tonnellate di prodotti a base di fosfato e potassio.

CINA

La principale agenzia di spionaggio cinese ha avvertito gli studenti con accesso a dati sensibili di diffidare di “uomini o donne di bell’aspetto”, che potrebbero fingere sentimenti per indurli a trasferire le informazioni a entità straniere, compromettendo la sicurezza nazionale. Quest’anno Pechino si è mostrata particolarmente “sensibile” ai temi dello spionaggio e della fuga di dati.

INDIA

Questa mattina si è tenuta una fiaccolata nelle strade di Calcutta, cui hanno partecipato oltre 100mila persone secondo fonti della polizia, per chiedere giustizia a un mese dallo stupro e omicidio di una dottoressa tirocinante, Moumitha Debnath. La morte della 31enne aveva riacceso i riflettori sulla violenza contro le donne. Analoghe manifestazioni si sono tenute a Delhi e altre città.

MYANMAR

I combattimenti nel centro del Myanmar, nella regione di Sagaing, hanno intrappolato un migliaio di persone all’interno di un monastero buddista, dove si stanno esaurendo le scorte di cibo mentre i malati e i feriti risultano privi di assistenza medica. Secondo le agenzia umanitarie, la guerra civili dal ritorno al potere dei militari nel febbraio 2021 ha già causato circa tre milioni di sfollati.

TURCHIA - IRAQ

Almeno tre persone sono morte nella provincia settentrionale di Sulaimaniya, durante un attacco a colpi di droni sferrato dalla Turchia ieri. Secondo fonti curdo-irachene dell’area, un veicolo è stato dato alle fiamme e i tre occupanti - la cui identità resta sconosciuta - presenti al suo interno sono deceduti. Da tempo Ankara con regolarità attacchi nel nord dell’Iraq contro obiettivi del Pkk.

RUSSIA

Le banche russe cercano nuove soluzioni per i pagamenti internazionali sempre più difficoltosi. Per questo la principale cassa di risparmio Sberbank ha istituito la possibilità per le persone fisiche di aprire conti correnti in rupie indiane, a partire da un minimo di 100 mila rupie senza tetto massimale e senza bisogno di acquistare valuta, ma soltanto trasferendo le somme dai conti in rubli.

KAZAKHSTAN

Il coordinatore della fondazione “Partenariato idrico del Kazakistan” ha ammonito che “l’utilizzo irrazionale delle acque” per l’irrigazione dei campi di riso e di cotone in Asia centrale può condurre all’essiccazione del Syrdarja, il fiume principale della regione. In risposta alle criticità, l’esperto invita ad attenersi in modo più rigoroso agli accordi reciproci, soprattutto tra Astana e Taškent.