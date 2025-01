Le notizie di oggi: governo polacco promette a Netanyahu immunità dal mandato di arresto della Corte penale internazionale per le celebrazioni 80 anni liberazione di Auschwitz. Corea del Sud discute sull'età per essere considerati anziani. In Cina il 47,6% delle auto vendute nel 2024 è elettrico o ibrido. Zaparova decreta una maxi-amnistia fiscale in Kirghizistan.

INDIA

I gruppi della società civile indiana hanno nuovamente lanciato l'allarme sull'aumento degli episodi di violenza contro i cristiani in India. Secondo i nuovi dati diffusi dallo United Christian Forum (UCF), nel 2024 si sono verificati 834 incidenti di questo tipo, con un aumento di 100 episodi rispetto ai 734 del 2023. “L'allarmante frequenza degli attacchi si traduce in più di due cristiani presi di mira ogni giorno in India semplicemente per aver praticato la loro fede”, ha dichiarato l'UCF oggi in un comunicato stampa.

SRI LANKA

Il 9 gennaio, un tribunale dello Sri Lanka ha incarcerato per la seconda volta un influente monaco buddhista per aver insultato l'Islam e fomentato l'odio religioso nella nazione. Galagodaatte Gnanasara è stato condannato giovedì a nove mesi per i suoi commenti anti-musulmani, che risalgono al 2016. L'anno scorso era già stato incarcerato con un'accusa simile per aver denigrato la minoranza musulmana dello Sri Lanka, che rappresenta poco più del 10% dei 22 milioni di abitanti.

ISRAELE

Il governo polacco ha adottato una risoluzione che promette che gli alti funzionari israeliani - compreso il Primo Ministro Benjamin Netanyahu – la possibilità di recarsi liberamente in Polonia per l'80° anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, alla fine di questo mese. Netanyahu è destinatario di un mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale (CPI) per presunti crimini di guerra nella guerra di Israele contro Hamas a Gaza.

CINA

Da gennaio a dicembre 2024, il volume delle vendite al dettaglio di veicoli elettrici e ibridi ha raggiunto in Cina le 10,899 milioni di unità, con un aumento del 40,7% rispetto all'anno precedente. A renderlo noto è la China Passenger Car Association (CPCA) secondo cui i veicoli a nuova energia (NEV) hanno rappresentato quasi la metà (47,6%) di tutte le vendite al dettaglio dello scorso anno.

COREA DEL SUD

Il ministero della Salute della Corea del Sud avvierà presto un dibattito pubblico sull'innalzamento del limite statistico di età per la popolazione anziana, insieme all'adeguamento delle politiche di welfare, compresi gli sconti sui trasporti pubblici. Nel Paese la quota degli ultrasessanticinquenni ha superato il 20% della popolazione e l'Associazione coreana dei cittadini anziani ha già proposto di portare gradualmente l'età pensionabile a 75 anni. Il governo aveva già proposto di aumentare l'aliquota contributiva per la pensione al 13% dall'attuale 9%, differenziando il ritmo dell'aumento per fasce d'età.

RUSSIA

Secondo il Servizio federale russo degli ufficiali giudiziari Fssp, nel 2024 in Russia sono stati espulsi dal Paese oltre 80 mila migranti, quasi il doppio dell’anno precedente. 23 mila espulsioni sono avvenute soltanto dal tribunale di Mosca e provincia, applicando le tante norme restrittive approvate dopo l’attentato al Krokus City Hall del 22 marzo scorso, in cui persero la vita 145 persone. Attualmente in Russia vi sono oltre 6 milioni di persone di altra nazionalità.

KIRGHIZISTAN

Il presidente del Kirghizistan, Sadyr Žaparov, ha annunciato una grande “amnistia fiscale”, per cui vengono condonati tutti i debiti commerciali, sarà rivista l’imposta per i trasferimenti elettronici, i contadini saranno per ora esentati dalle tasse sui terreni, verrà eliminata la tassa sulle automobili, per le quali non si dovranno pagare le tasse pregresse rimaste inevase.