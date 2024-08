Le notizie del giorno: diversi civili in fuga dallo Stato birmano del Rakhine uccisi in un attacco con droni. Confermata una delle condanne a Jimmy Lai e altri attivisti pro-democrazia di Hong Kong. In Bangladesh la polizia è tornata a lavorare.

INDONESIA

Il presidente indonesiano Joko Widodo ha tenuto la prima riunione dell’esecutivo nella nuova capitale del Paese, Nusantara, probabilmente nel tentativo di mandare un segnale positivo agli investitori. Il mega progetto da quasi 35 miliardi di dollari, ha subito diversi rallentamenti, soprattutto a causa di ritardi nelle costruzioni e per la mancanza di investimenti stranieri.

MYANMAR

Almeno una decina di Rohingya in fuga al Myanmar che dallo Stato Rakhine si stavano dirigendo in Bangladesh sono stati uccisi in un attacco con droni. Diversi testimoni hanno detto che si trattava di soli civili. L’Arakan Army, la milizia etnica locale, e l’esercito birmano si sono rimpallati la responsabilità a vicenda. Negli scontri sono state colpite anche alcune imbarcazioni che trasportavano profughi sul fiume Naf, che separa i due Paesi, uccidendo altre decine di civili in fuga.

HONG KONG

Il più alto tribunale di Hong Kong, la Corte di appello finale, ha confermato le condanne a sette attivisti pro-democrazia, tra cui Jimmy Lai, fondatore del quotidiano Apple Daily, per aver partecipato alle proteste del 2019 e aver partecipato a un’assemblea non autorizzata, accuse diverse rispetto a quelle per cui Jimmy Lai rischia l’ergastolo. I giudici hanno respinto all’unanimità il ricorso degli imputati.

IRAN

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha presentato i membri del nuovo governo, proponendo il diplomatico Abbas Araqchi come ministro degli Esteri in un momento di forti tensioni regionali dopo l’uccisione del capo politico di Hamas a Teheran. La formazione del governo proposta da Pezeshkian necessita dell'approvazione dei legislatori e il presidente del parlamento Mohammad Baqer Qalibaf ha affermato che le commissioni parlamentari oggi inizieranno a esaminare i candidati.

BANGLADESH

Muhammad Yunus, scelto come nuovo capo del nuovo governo del Bangladesh, è stato assolto dai casi di corruzione in cui era imputato. In passato i difensori dei diritti umani avevano definito le accuse come motivate politicamente da parte della ex premier Sheikh Hasina. Dopo i colloqui con Yunus, anche la polizia, che aveva duramente represso le proteste degli studenti, è tornata a essere operativa. Nei giorni scorsi almeno 450 stazioni di polizia su 600 in tutto il Paese erano state prese di mira dai manifestanti.

RUSSIA

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato negli ultimi giorni una raffica di leggi restrittive, tra cui il “regime di rimpatrio” e il registro dei migranti affidato direttamente alle forze dell’ordine, il divieto ai soldati in guerra di usare gli smartphone e l’obbligo dei blogger con più di 10 mila utenti a comunicare i dati personali all’agenzia di controllo Roskomnadzor.

ARMENIA

In occasione della Giornata internazionale della gioventù del 12 agosto, in Armenia è stato organizzato un grande festival nella città di Gavar, proclamata “capitale giovanile” del 2024, con una serie di manifestazioni sportive e ricreative, una discussione interattiva sul sano stile di vita, concorsi di video-roll e molto altro in tante città, compresa la capitale reale di Erevan.