Le notizie di oggi: Cina, ancora studenti feriti per un'auto schiantata fuori da una scuola in Hunan. A Delhi restrizioni alla circolazione e lezioni online per la pessima qualità dell'aria. A Hong Kong condannati al carcere per 'sovversione' i leader democratici, con la legge sulla sicurezza nazionale. A Tbilisi continuano le proteste di piazza contro il Sogno Georgiano.

IRAN

Un convertito cristiano è stato condannato a 10 anni di carcere con l'accusa, tra l'altro, di aver fatto “propaganda” del Cristianesimo. Identificato come Toomaj Aryan-Kia, è stato anche condannato per aver “collaborato” con i “governi ostili” di Israele, Regno Unito e Stati Uniti e per aver fatto parte di “gruppi anti-regime”. Le accuse sono state pronunciate il 5 novembre presso la terza sezione del Tribunale rivoluzionario di Karaj, dal giudice Mostafa Narimani, che ha anche vietato a Toomaj di far parte di qualsiasi gruppo per due anni dopo il suo rilascio.

CINA

Diversi studenti sono rimasti feriti dopo che un'auto si è schiantata fuori da una scuola elementare nella provincia centrale cinese dell'Hunan. Se accertata l'intenzionalità sarebbe il terzo attacco nel giro di pochi giorni. Un testimone oculare ha raccontato ai media locali che l'incidente è avvenuto intorno alle 7.50 del mattino. Circa otto o nove persone sono rimaste ferite, tra cui studenti e genitori, ha aggiunto, spiegando che tutte le vittime sono state portate in ospedale.

INDIA

Negli Stati settentrionali dell'India persiste la pessima qualità dell'aria. L'India affronta ogni inverno l'inquinamento atmosferico, poiché l'aria fredda e pesante intrappola la polvere, le emissioni e il fumo degli incendi agricoli appiccati illegalmente nei vicini Stati agricoli del Punjab e dell'Haryana. L'indice di qualità dell'aria (AQI) ha toccato un picco di 491 a Delhi, costringendo il governo a introdurre restrizioni alla circolazione dei veicoli e alle attività edilizie e lezioni online nelle scuole.

HONG KONG

Un tribunale di Hong Kong ha condannato i principali leader democratici ad anni di carcere per sovversione, in uno dei più rilevanti processi sulla sicurezza nazionale. Benny Tai e Joshua Wong facevano parte del cosiddetto gruppo Hong Kong 47. Tai ha ricevuto 10 anni, mentre Wong ha ricevuto più di quattro anni. La maggior parte del gruppo è stata giudicata colpevole di cospirazione per tentata sovversione. Il processo ha segnato il più ampio uso della dura legge sulla sicurezza nazionale che Pechino ha imposto a Hong Kong poco dopo le esplosive proteste pro-democrazia della città nel 2019.

GEORGIA

Continuano le proteste di piazza a Tbilisi - che accusano di brogli elettorali il partito filorusso Sogno Georgiano - con un gran numero di manifestanti che ha passato le ultime notti in una trentina di tende situate in uno dei principali incroci cittadini, bloccando del tutto la circolazione, con l’assistenza di molti cittadini che portavano coperte, tappeti e te caldo, per ripararsi dal freddo, sistemando toilette biologiche.

ISRAELE - GAZA

Un attacco aereo israeliano su un edificio residenziale di cinque piani a Beit Lahia, nel nord di Gaza, ha ucciso almeno 34 persone, secondo l'agenzia di protezione civile locale. Molti erano donne e bambini, e si teme che decine di persone siano ancora sotto le macerie. Un convoglio di 109 camion di aiuti delle Nazioni Unite che trasportavano cibo è stato violentemente saccheggiato a Gaza sabato scorso, secondo l'Unrwa. Novantasette dei camion sono andati perduti e i loro autisti sono stati costretti, sotto la minaccia delle armi, a scaricare gli aiuti dopo aver attraversato il valico di Kerem Shalom.

RUSSIA

Il tribunale di Nizhnij Novgorod ha condannato a 8 anni di lager, con la proibizione di accedere a qualunque risorsa internet, lo storico Sergej Lukashevskij, già direttore del centro Sakharov chiuso dalle autorità, per i suoi post “diffamatori” sulla guerra in Ucraina, in cui egli denunciava i crimini dei soldati russi nei confronti della popolazione civile.