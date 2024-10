Le notizie di oggi: accordo tra New Delhi e Pechino sui pattugliamenti sul confine himalayano. La Cina, alleata della giunta militatre del Myanmar, ha condannato l'attacco al consolato di Mandalay. In Moldovia vince il sì al referendum per entrare nell'Ue, nonostante le pressioni russe. L'economia sudocoreana torna a crescere.

ISRAELE - LIBANO - SIRIA

L'esercito israeliano ha confermato un attacco aereo in Siria, nel quale sostiene di aver ucciso il capo del braccio finanziario di Hezbollah, responsabile dell'invio di denaro dall'Iran. Colpita anche l'area di un grande ospedale a Beirut in una nuova ondata di raid. Stamattina Hezbollah ha lanciato raffiche di razzi contro due basi militari vicino a Tel Aviv e una base navale a ovest di Haifa. Gli sforzi diplomatici - il segretario di Stato americano Blinken che oggi arriva in Israele - non sono riusciti finora a porre fine all'escalation.

INDIA - CINA

India e la Cina hanno concordato le modalità di pattugliamento per attenuare le tensioni lungo il confine himalayano conteso, che negli ultimi anni ha visto scontri corpo a corpo mortali. Vikram Misri, segretario degli affari esteri indiano, ha dichiarato ieri che le due parti hanno concordato il “disimpegno e la risoluzione delle questioni in queste aree che erano sorte nel 2020 (con lo scontro del 15 giugno, ndr)”. Il primo scontro mortale tra le due parti risale al 1975. Da allora le relazioni tra i vicini sono state tese.

CINA - MYANMAR

La Cina ha richiamato le autorità del Myanmar dopo l'attacco al consolato di Pechino nella città di Mandalay con un ordigno esplosivo. “La Cina esprime il suo profondo shock per l'attacco e lo condanna con fermezza”, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri Lin Jian. La Cina è uno dei principali alleati e fornitori di armi della giunta del Myanmar, ma secondo gli analisti mantiene anche legami con i gruppi etnici che combattono i militari nello Stato Shan.

MOLDOVIA - UE - RUSSIA

In Moldavia, che sta affrontando sfide importanti, tra cui le pressioni esterne della Russia, al referendum per l’ingresso nell’Unione Europea ha vinto il sì con il 50,2 per cento. Inoltre, la presidente uscente Maia Sandu si contenderà la rielezione con il 42,3 per cento, andando al ballottaggio con il secondo classificato, il filo-russo Aleksandr Stoianoglo al 26,1.

COREA DEL SUD

Secondo un sondaggio, economia sudcoreana è tornata a crescere nello scorso trimestre, dopo una lieve contrazione nel trimestre precedente, grazie a un'espansione trainata dalle esportazioni che ha compensato l'aumento dei costi di finanziamento. Dopo un'inattesa contrazione dello 0,2% nel trimestre aprile-giugno, la quarta economia asiatica dovrebbe essere cresciuta dello 0,5% nel terzo trimestre, secondo le previsioni mediane di 23 economisti.

ARMENIA - AZERBAIGIAN

Lo speaker del parlamento di Erevan, Alen Simonyan, ha dichiarato che i motivi del mancato incontro con il suo omologo di Baku, Sakhiba Gafarova, sono legati alle sue dichiarazioni in Europa sulla “ricerca delle origini della patria armena” che non sono piaciute agli azeri, e la loro insistenza sulle modifiche alla costituzione armena “conducono ogni trattativa di pace in un vicolo cieco” anche per volontà di “Paesi terzi a noi ostili”.

GEORGIA

Si è tenuta a Tbilisi, a una settimana dalle elezioni parlamentari, una manifestazione di massa sullo slogan “La Georgia sceglie l’Unione europea”, con partenza da cinque raduni per confluire nella piazza della Libertà, organizzata da organizzazioni sociali indipendenti e sostenuta dalla presidente Salome Zurabišvili, con la presenza di politici dell’opposizione.