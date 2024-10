di Mathias Hariyadi

Durante un incontro avvenuto nei giorni scorsi nella capitale indonesiana, il Segretario generale di Caritas Internationalis, Alistair Dutton, ha sottolineato gli effetti devastanti dei cambiamenti climatici sulle comunità vulnerabili. Caritas Indonesia, nata in risposta a una catasrofe naturale, come ha raccontato il cardinale Ignatius Suharyo, prosegue il suo impegno contro la malnutrizione e il traffico di esseri umani.

Jakarta (AsiaNews) - In un incontro tenutosi a Jakarta il 25 ottobre, il Segretario generale di Caritas Internationalis, Alistair Dutton, ha lanciato un monito sulle conseguenze sempre più gravi dei cambiamenti climatici, che stanno alimentando la migrazione climatica e potrebbero avere effetti drammatici anche in Indonesia. Proveniente da Roma, Dutton ha incontrato il cardinale Ignatius Suharyo, presidente della Conferenza episcopale indonesiana e leader di Caritas Indonesia (Karina KWI), sottolineando la necessità di affrontare questa emergenza globale.

“Siamo abituati a parlare di migrazione in termini economici, che riguarda in realtà un numero esiguo di persone,” ha affermato Dutton. Al contrario, “migliaia o addirittura milioni di persone sono potenzialmente colpite dai cambiamenti climatici, che rendono il pianeta un luogo sempre meno abitabile,” ha proseguito, aggiungendo che, con terre sempre meno fertili e risorse in diminuzione, il rischio di migrazioni forzate su larga scala diventa inevitabile.

Anche l’Indonesia è particolarmente vulnerabile, trovandosi nell’“Anello di Fuoco”, un’area geografica soggetta a frequenti eruzioni vulcaniche e terremoti. Durante l’incontro, il cardinale Suharyo ha spiegato come Caritas Indonesia sia nata nel 2006 proprio in risposta a una catastrofe naturale: all’epoca, l’arcidiocesi di Semarang, nella regione di Yogyakarta, si mobilitò per portare aiuti dopo un terremoto di magnitudo 6,4 che causò oltre 5.700 vittime e danni per 3,1 miliardi di dollari.

Grazie al supporto delle parrocchie locali e alla leadership del defunto vescovo Johannes Pujasumarta - “un sacerdote con un forte spirito di compassione verso gli altri”, come lo ha definito Suharyo -, fu avviata una rete di risposta alle emergenze che portò alla creazione di Caritas Semarang, conosciuta localmente come Karina KAS.

“Un ringraziamento speciale va a mons. Pius Riana Prapdi, attuale vescovo di Ketapang, che allora era vicario generale dell’arcidiocesi e che ha contribuito in modo significativo alla fondazione di Caritas Semarang,” ha aggiunto Suharyo.

L’incontro tra Dutton e Suharyo ha rappresentato un nuovo impulso alla collaborazione tra Caritas Internationalis e Caritas Indonesia per la gestione delle crisi umanitarie e l’attuazione di misure di mitigazione dei disastri, lavorando per un futuro più sicuro e dignitoso per i cittadini indonesiani e i migranti. Presenti all’incontro erano anche mons. Aloysius Sudarso, presidente emerito di Caritas Indonesia, il direttore esecutivo p. Freddy Rante Taruk e diversi membri dello staff.

Recentemente, Caritas Indonesia ha lanciato un programma di lotta alla malnutrizione sull’isola di Sumba, nella provincia di East Nusa Tenggara (NTT), che ha portato alla distribuzione di pacchi alimentari a 373 madri e bambini e a 6 donne in gravidanza nella diocesi di Weetebula. Inoltre, come ha spiegato p. Freddy Rante Taruk, la fondazione è attiva nella realizzazione di piani per combattere il traffico di esseri umani, fenomeno che colpisce soprattutto i lavoratori migranti indonesiani.