di Mathias Hariyadi

Jakarta (AsiaNews) - Il gioco d’azzardo e le scommesse in rete fra i minori: è questa la nuova “pandemia” che preoccupa le autorità indonesiane, una minaccia ribattezzata “judi online” per la società moderna, con il 2% del totale delle persone affette da dipendenza che risultano essere bambini al di sotto dei 10 anni, per un numero complessivo di almeno 80mila. Da qui la risposta del governo e del presidente Joko “Jokowi” Widodo, che ha chiesto politiche per contrastare una “malattia” che si va diffondendo nella popolazione e da contrastare in modo “serio”.

Il motivo più serio è che la perdita complessiva ammonta a miliardi di dollari, convogliati in modo massiccio verso decine di Paesi Asean (l’Associazione che riunisce 10 nazioni del Sud-est asiatico) come ha dichiarato ieri il ministro per la Politica, Affari legali e sicurezza Hadi Tjahjanto. “Alcuni trilioni di rupie indonesiane sono finiti nelle casse di almeno 20 Paesi” e i principali beneficiari “sono membri Asean” ha confermato il responsabile del Centro per i rapporti sulle transazioni finanziarie e l’analisi (Ppatk) Ivan Yustiavandana. “La nostra agenzia - ha aggiunto l’esperto indonesiano - ha congelato tutte queste attività finanziarie”.

Tjahjanto, ex comandante delle forze armate indonesiane, riprende un rapporto di recente pubblicazione secondo cui sono “80mila” pari al 2% i “bambini che soffrono di dipendenza dal gioco” ma il numero reale potrebbe essere maggiore. Inoltre, prosegue il ministro, “l’11% ha un’età compresa tra i 10 e i 20 anni, pari a 440 mila persone” complessive. Ancora, “il 13% è di età fra i 21 e i 30 anni, pari a 520 mila persone. La maggior parte dei giocatori d’azzardo con problema di dipendenza - spiega - sono di età compresa fra i 30 a i 50 anni e sono il 40% del totale (1.640.000 persone). Il rimanente è costituito da persone di età superiore ai 50 anni, pari al 34%”.

Un altro elemento di criticità, afferma Tjahjanto, è legato al fatto che “la maggior parte dei giocatori d’azzardo” proviene da fasce sociali “a basso reddito”. Essi spendono in media fra le 10 e le 100mila rupie indonesiane, mentre quelli più “ricchi” arrivano a “bruciare” sino a 40 miliardi di rupie indonesiane. Il numero di giocatori e scommettitori dal basso reddito è dell’80% circa, oltre 2,3 milioni di persone. Il ministro ha infine confermato che le forze di polizia presto elimineranno tutti i siti dedicati al gioco online in internet. “Anche le forze dell’ordine - conclude - saranno presto coinvolte nelle operazioni di contrasto” e già circa 4/5 mila conti bancari sono stati congelati.

Non è solo la dipendenza da gioco e scommesse a spingere decine di indonesiani a togliersi la vita a causa delle difficoltà finanziarie conseguenza della perdita di denaro e risparmi. È anche il cosiddetto prestito online [pinjaman in lingua locale] che ha spinto sull’onda dell’emotività le persone a scegliere il suicidio per evitare la frustrazione dovuta alla perdita totale dei loro beni. Dati recenti spiegano che da inizio 2023 all’aprile 2024, ci sono almeno 14 casi di suicidio causati da bancarotta finanziaria dovuta alla dipendenza dal gioco d’azzardo online.

Una suora di East Java ha dichiarato ad AsiaNews che sempre più persone tra i “non abbienti” non riescono più a sostenere la loro vita quotidiana a causa dell’elevato dispendio di denaro per il gioco e per prestiti online ad alto interesse, senza però riuscire a restituire il capitale e i relativi interessi. “Decine di persone - spiega la religiosa, che chiede l’anonimato per motivi di sicurezza e vanta conoscenze nel settore della finanza - sono venute da me per esprimere la loro depressione, perché non riuscivano più a pagare sia il capitale del prestito che i suoi alti interessi. Altri hanno lamentato la perdita di tutti i loro soldi e delle loro proprietà”. “È urgente - conclude - attuare un apostolato speciale per queste persone intrappolate nella depressione”.