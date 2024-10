di Mathias Hariyadi

Il presidente Prabowo Subianto, ex generale di 73 anni, ha scelto 48 ministri e 58 vice, in linea con le figure che facevano parte dell'esecutivo del suo predecessore, Joko Widodo. Nel discorso inaugurale di ieri ha promesso lo sradicamento della povertà e il non allineamento in politica estera. Nei prossimi gioani l'amministrazione "bianco-rossa" sarà impegnata in un ritiro di tre giorni presso un'accademia militare.

Jakarta (AsiaNews) - Dopo aver prestato giuramento ieri, il nuovo presidente dell’Indonesia, Prabowo Subianto, ha annunciato la formazione del nuovo esecutivo, composto da 48 ministri e 58 vice, un considerevole incremento rispetto ai 34 ministri e 30 vice del suo predecessore, Joko Widodo. Diverse personalità, tuttavia, sono state confermate, una mossa che secondo gli analisti è una risposta al tacito sostegno di Widodo, che ha permesso la candidatura, e la successiva elezione del figlio maggiore Gibran Rakabuming Raka alla carica di vice presidente indonesiano.

“Sembra che Prabowo voglia ripagare coloro che lo hanno sostenuto politicamente piuttosto che dare priorità alle riforme istituzionali”, ha detto la politologa Lina Miftahul Jannahalla alla Bbc. Nella lista sono presenti anche persone vicine agli imprenditori che hanno finanziato la sua campagna elettorale, come il ministro per le imprese statali Erick Thohir. Altri sostengono che il nuovo governo seguirà il corso tracciato negli ultimi 10 anni da Jokowi, che ha puntato molto sullo sviluppo economico e la costruzione di infrastrutture.

Nella squadra di governo troverà ancora posto la ministra delle Finanze Sri Mulyani, che ha riformato il sistema fiscale indonesiano e coordinerà quello che viene considerato il programma di punta del nuovo presidente: la distribuzione di pasti gratuita a 20 milioni di bambini del Paese.

Prabowo, 73 anni, generale in pensione accusato di aver violato i diritti umani, è stato eletto a febbraio con il 58% delle preferenze dopo due tentativi di conquistare il potere falliti. Ieri, durante il discorso di insediamento, ha promesso di sradicare la corruzione e la povertà e ha dichiarato di voler raggiungere l’autosufficienza alimentare ed energetica prima della fine del mandato, della durata di cinque anni. “Per questo motivo invito il popolo indonesiano a unirsi all’intera nazione per raggiungere i nostri comuni interessi e obiettivi”, ha affermato il neo presidente.

Tra gli obiettivi dichiarati c’è anche quello di una crescita economica dell’8%, un obiettivo irrealizzabile secondo una fonte di AsiaNews, a causa “della mancanza di capitale per finanziare tutti i progetti”. Altri hanno espresso preoccupazione per un esecutivo (chiamato “Merah-Putih”, rosso-bianco, i colori della bandiera indonesiana) che, a causa di decine di nuove cariche, rischia di essere estremamente costoso e poco operativo.

L’ultima volta che l'Indonesia ha avuto un gabinetto di oltre 40 ministri è stato dal 1993 al 1998, durante l’ultimo mandato dell'ex presidente Suharto. A maggio è stata abolita la legge che fissava un numero massimo di dicasteri a 34. La prima attività a cui prenderà parte il nuovo esecutivo sarà un ritiro di tre giorni dal 25 al 27 ottobre in un’accademia militare nella zona centrale di Giava. I ministri e i loro vice dormiranno in tenda e si riuniranno per meglio comprendere la visione di Prabowo.

Sul fronte della politica estera, invece, ha ribadito la consolidata politica di non allineamento dell'Indonesia, in base alla quale viene preferito un bilanciamento tra le principali potenze, la Cina e gli Stati Uniti. “Ci opporremo a ogni forma di colonialismo e difenderemo gli interessi dei popoli oppressi in tutto il mondo”, ha affermato Prabowo. Alla cerimonia di insediamento di ieri hanno preso parte circa 30 capi di Stato e di governo, tra cui tra cui il ministro degli Esteri britannico David Lammy, il vicepresidente cinese Han Zheng (con cui ha avuto un incontro a porte chiuse prima del giuramento), il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr. e il primo ministro di Singapore Lawrence Wong.

I primi impegni internazionali di Prabowo saranno l’Asia-Pacific Economic Cooperation Summit in programma il mese prossimo, a cui seguirà subito dopo il vertice del G20.