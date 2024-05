di Mathias Hariyadi

Il gigante Usa è pronto a stanziare fondi per un valore di 1,7 miliardi di dollari nell’arcipelago. Per il Ceo Nardella l’obiettivo è “aiutare” il Paese a “centrare gli obiettivi” di sviluppo, in linea con lo slogan Indonesia Emas 2045 del presidente uscente Widodo. Un piano che abbraccia la regione del sud-est asiatico e che intende creare fino a 2,5 milioni di posti di lavoro.

Jakarta (AsiaNews) - Microsoft è pronta a stanziare fondi per un valore di 1,7 miliardi di dollari in Indonesia, per sostenere lo sviluppo delle infrastrutture locali legate al cloud computing e all’Intelligenza artificiale. Lo ha annunciato l’amministratore delegato del gigante Usa Satya Nadella, nella tappa a Jakarta nei giorni scorsi durante la quale ha fornito maggiori dettagli sul “Microsoft Build”. Si tratta di un progetto quadriennale che punta a rafforzare l’operato dei partner locali, in particolare nello sviluppo delle capacità di gestione dell’AI e nel miglioramento delle conoscenze degli oltre 840mila specialisti e operatori del settore sparsi per l’arcipelago.

Come ricorda il Ceo, si tratta del primo mega-investimento dell’azienda nei 29 anni di presenza ed è un passo ulteriore nello sviluppo dei rapporti, oltre a rappresentare un segnale di fiducia verso quella che è la più importante economia fra i Paesi del sud-est asiatico. Arie Setiadi, ministro indonesiano dell’Informazione e delle comunicazioni ha accolto con favore la decisione, che alimenta e rafforza la politica del presidente uscente Joko Widodo riassunta nel popolare slogan “Indonesia Emas” (Indonesia d’oro) nel 2045.

Le ultime scoperte in tema di intelligenza artificiale, sottolinea Nardella, hanno “cambiato radicalmente il nostro stile di vita e il modo in cui le persone lavorano e questo sta accadendo anche in Indonesia”. “Il nostro impegno è chiaro: aiutare gli indonesiani - ha proseguito il Ceo Microsoft - a svilupparsi per raggiungere gli obiettivi della nazione”. Per il presidente di Microsoft Indonesia Dharma Simorangkir il piano di investimenti rappresenta “un passo significativo” per fare di Jakarta “un nuovo centro di talenti e di innovazione digitale”.

Studi recenti mostrano come la tecnologia e la piattaforma AI potrebbero produrre quasi mille miliardi di dollari in Pil (Prodotto interno lordo) per la regione del Sud-est asiatico nel 2030 e l’Indonesia assorbirà almeno 4.366 miliardi di dollari. In questa prospettiva, il mega investimento dovrebbe rispondere e soddisfare le richieste del Paese nell’ottenere servizi di cloud computing, in forte espansione negli ultimi anni e segue il progetto annunciato nel febbraio 2021 che prevedeva lo sviluppo del primo centro dati in Indonesia.

Inoltre, Microsoft si impegna a creare opportunità di lavoro per 2,5 milioni di persone nella regione Asean per imparare e sviluppare le conoscenze nella tecnologia AI. E per quanto concerne l’Indonesia nello specifico, l’azienda ha sviluppato un piano di obiettivi in cinque punti: mettere in atto il programma di AI Teach per studenti indonesiani delle scuole professionali; creare opportunità per le donne in tema di cyber sicurezza grazie al progetto Ready4AI&Security; creare opportunità per i giovani indonesiani, soprattutto quanti risultano ai margini; facilitare i workshop per gli operatori delle ong indonesiane per l’adozione delle capacità in tema di IA; incentivare circa 3,1 milioni di sviluppatori a implementare l’intelligenza artificiale nelle aziende.