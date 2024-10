Johor Bahru (AsiaNews/Agenzie) - Il numero di casi di dengue in Malaysia continua a crescere: solo nello Stato di Johor, nella parte più meridionale del Paese, sono state registrate 11.480 infezioni dall’inizio dell’anno, un aumento di quasi il 40% rispetto allo stesso periodo nel 2023. Ad affermarlo è stato il presidente del comitato per la salute e l'ambiente di Johor, Ling Tian Soon. “Le ultime statistiche evidenziano un importante problema di salute pubblica”, ha detto ieri in riferimento ai dati raccolti nella settimana dal 6 al 12 ottobre e da cui è emerso che la città di Johor Bahru è tra i principali focolai di diffusione della malattia. La dengue è una patologia virale trasmessa dalle zanzare che si manifesta con un’intensa febbre e in alcuni casi anche con gravi complicanze, in particolare emorragie interne.

Già nel 2023 si era registrato un notevole aumento di casi: 123.133 a livello nazionale, pari a un incremento dell'86,3% rispetto al 2022, quando i casi erano stati 66.102. Il numero di decessi attribuiti a complicazioni della dengue nel 2023 è stato di 100 casi, con un aumento del 78,6% rispetto ai 56 casi del 2022. Fino ad agosto di quest’anno, era lo Stato del Selangor ad aver riportato il maggior numero di infezioni: 47.398 dall’inizio dell’anno, mentre la capitale, Kuala Lumpur, aveva registrato 8.392 casi. Solo nelle prime cinque settimane del 2024, l’aumento rispetto ai casi del 2023 è stato del 65,6%.

In Malaysia la dengue è endemica e raggiunge il picco di infezioni tra luglio e agosto, quando il numero di zanzare in circolazione aumenta. Tuttavia, i cambiamenti climatici stanno peggiorando la situazione e le disinfestazioni si stanno dimostrando inefficaci, soprattutto nei centri urbani, hanno avvertito gli esperti.

La professoressa Sharifa Ezat Wan Puteh, specializzata in economia sanitaria e salute pubblica presso l’Universiti Kebangsaan Malaysia, ha spiegato che le fluttuazioni meteorologiche favoriscono la crescita delle larve. “Le aree urbane presentano molti potenziali siti di riproduzione, come cantieri edili e aree residenziali”, ha detto, aggiungendo che al giorno d’oggi servono metodi innovativi per combattere l’epidemia, come l’utilizzo del batterio wolbachia o di vaccini per i bambini.

Ad aprile, il Centro di ricerca e formazione sulle malattie infettive tropicali (Tidrec) dell'Università della Malaysia aveva annunciato l’avvio di una sperimentazione clinica su un rimedio a base di un estratto della pianta Scutellaria baicalensis, utilizzata nella medicina tradizionale cinese e in diversi Paesi dell’Asia orientale come rimedio per varie problematiche e che potrebbe contrastare i sintomi più gravi della dengue.