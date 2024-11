di Steve Suwannarat

La questione è emersa dopo la decisione degli Stati di Sarawak e Sabah di promuovere l'uso della lingua anche nelle scuole di secondo grado. Per il premier Anwar Ibrahim bisogna potenziare le competenze degli studenti, ma secondo i critici si tratta della politicizzazionie di elementi identitari, utilizzati per vantaggi elettorali.

Kuala Lumpur (AsiaNews) - L’insegnamento scolastico in lingua straniera torna a essere tra i temi più dibattuti in Malaysia, dopo la decisione degli Stati insulari di Sarawak e Sabah di promuovere l’uso dell’inglese accanto al malese. I critici ritengono che l’impiego di una lingua straniera renda più difficoltosa l’integrazione e complichi la vita quotidiana, disincentivando anche la produzione di libri di testo in malese.

In molte scuole, il malese (malay) è il principale veicolo linguistico per alcune materie come storia ed educazione civica, mentre le altre materie vengono insegnate in inglese, facilitando così l’accesso alle università, dove l’insegnamento è principalmente in lingua inglese.

Le sensibilità contrapposte tornano ora al centro dell’attenzione in vista dell’introduzione, a partire dal 2026, dell’insegnamento della matematica e delle scienze in inglese anche nelle scuole secondarie statali, un cambiamento già in vigore dal 2020 nelle scuole primarie dal.

Questa misura, resa possibile dall’autonomia garantita ai due stati dal Malaysia Agreement del 1963, accentua ulteriormente il divario con la parte peninsulare della nazione, che è a maggioranza malese e musulmana.

Il problema di utilizzare una lingua diversa da quella locale senza urtare la sensibilità degli elettori malesi è stato recentemente sottolineato anche dal primo ministro Anwar Ibrahim, il quale ha ricordato la necessità di promuovere nel sistema scolastico scienze, tecnologia, ingegneria e matematica, e una maggiore familiarità con l’inglese, che tuttavia è ancora percepita da molti come una lingua coloniale.

Nel Programme for International Student Assessment (PISA) del 2022, che ha valutato il livello di competenza linguistica nelle materie di matematica, scienze e lettura tra gli studenti delle scuole media, è emerso un basso livello di conoscenza dell’inglese tra i giovani malesiani.

A seguito dei risultati deludenti rispetto ad altri Paesi del sud-est asiatico, lo stesso Anwar Ibrahim ha sottolineato l’importanza di riconoscere “la reale situazione dei nostri problemi, senza negarli”. Tuttavia, secondo molti, i cambiamenti nell’ambito educativo risentono ancora di passate ingerenze politiche che sfruttano questi e altri aspetti identitari per vantaggi elettorali.