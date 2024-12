Le notizie di oggi: a Mosca è stato ucciso da un ordigno il generale Igor Kirillov, capo del dipartimento per le armi nucleari e chimiche. Rappresentanti della giunta del Myanmar e di alcune milizie della resistenza stanno svolgendo colloqui in Cina. Tribunale britannico stabilisce che era illegale la detenzione dei migranti tamil sull'isola di Diego Garcia. L'Iran ha sospeso l'attuazione della "legge sull'hijab e la castità", contestata dagli attivisti.

COREA DEL NORD - RUSSIA - UCRAINA

Gli Stati Uniti hanno dichiarato che truppe nordcoreane sono state uccise mentre combattevano contro le forze ucraine nella regione russa del Kursk. Si tratterebbe delle prime vittime segnalate da quando, a ottobre, è emerso che la Corea del Nord ha inviato circa 10mila truppe per rinforzare lo sforzo bellico della Russia. Inoltre, le forze russe starebbero bruciando i volti dei soldati nordcoreani uccisi per nascondere le loro identità.

RUSSIA

Una bomba nascosta in uno scooter elettrico ha ucciso un alto generale russo responsabile delle forze di protezione nucleare a Mosca, ha dichiarato il comitato investigativo russo. Il tenente generale Igor Kirillov, capo delle truppe di protezione nucleare, biologica e chimica della Russia, è stato ucciso all'esterno di un edificio residenziale sulla Ryazansky Prospekt, all'inizio di una strada a circa sette chilometri a sud-est del Cremlino.

MYANMAR - CINA

I rappresentanti della giunta militare e i leader di una milizia di insorti hanno tenuto dei colloqui nella provincia cinese dello Yunnan, mentre Pechino fa pressione su entrambe le parti per trovare una soluzione alla guerra civile in Myanmar. I negoziati a Kunming sono iniziati domenica. I colloqui arrivano più di un mese dopo che il leader della giunta Min Aung Hlaing si è recato a Kunming per incontrare il premier cinese, primo viaggio in Cina dal colpo di stato.

SRI LANKA - GRAN BRETAGNA

Un giudice britannico ha stabilito l'illegalità della detenzione dei migranti tamil dello Sri Lanka nel remoto territorio britannico di Diego Garcia, nelle isole Chagos, nell'oceano indiano e all'inizio di questo mese, dopo molte denunce delle associazioni per i diritti umani, trasferiti "temporaneamente" a Londra per ragioni umanitarie. Nel 2021, decine di Tamil salvati in mare erano diventati i primi a chiedere asilo sull'isola, sede di una base militare del Regno Unito e degli Stati Uniti. Sono stati trattenuti per anni in un piccolo campo recintato.

IRAN

Il Consiglio di sicurezza nazionale iraniano ha sospeso l'attuazione della controversa “legge sull'hijab e la castità”, che sarebbe dovuta entrare in vigore venerdì. Il presidente Massoud Pezeshkian ha definito la legge “ambigua e bisognosa di riforme”, segnalando l'intenzione di rivalutarne le misure. La nuova legge proposta - che introdurrebbe pene più severe per le donne e le ragazze che espongono deteminate parti del corpo - era stata fortemente criticata dagli attivisti per i diritti umani.

GEORGIA

Il nuovo presidente della Georgia, Mikhail Kavelašvili, non riconosciuto dalle opposizioni, ha dichiarato che “per la Georgia non ha senso aderire alla Ue, rinunciando ai propri valori, al proprio carattere, cultura, lingua, fede, alla difesa della Patria”, perché i georgiani vogliono essere parte dell’Europa “così come sono, senza essere obbligati a entrare in qualche organizzazione”, e per ora da parte degli occidentali “non c’è il desiderio di discuterne”.

TAGIKISTAN

Il presidente del Tagikistan, Emomali Rakhmon, ha annunciato che il prossimo 28 marzo 2025 si terranno le elezioni parlamentari del Milli Medžlis e delle amministrazioni regionali. Nel Paese sono registrati ufficialmente sette partiti politici, praticamente tutti leali al regime vigente, che non hanno ancora dichiarato la loro partecipazione alle elezioni, oltre ad alcuni movimenti di opposizione a cui viene regolarmente negata la registrazione.