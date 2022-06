di Nirmala Carvalho

New Delhi (AsiaNews) - La Corte Suprema dell’India esaminerà l'11 luglio un appello per fermare la "propaganda dell’odio" contro la comunità cristiana e gli attacchi ai loro luoghi di culto. L'istanza, presentata dall'arcivescovo della diocesi di Bangalore mons. Peter Machado insieme al National Solidarity Forum e alla Evangelical Fellowship of India, verrà esaminata da un tribunale composto dai giudici Surya Kant e JB Pardiwala.

“A maggio si sono verificati 57 casi di violenza e si prevedono altri attacchi”, ha dichiarato l'avvocato Colin Gonsalves, a nome dei firmatari, chiedendo un'udienza urgente. “Se quanto dichiarato è vero è un fatto grave”, ha risposto la Corte fissando l’udienza per l’11 luglio.

Nell’appello si parla di “sinistri fenomeni di violenza” e “discorsi di odio mirato” contro la comunità cristiana del Paese messi in atto da squadre di vigilantes e membri di organizzazioni della destra nazionalista. Si sostiene inoltre che il governo centrale e quello statale del Karnataka non abbiamo intrapreso azioni immediate e necessarie contro i gruppi che hanno causato violenza diffusa, compresi gli attacchi ai luoghi di culto cristiani e ad altre istituzioni da loro gestite.

L'arcivescovo di Bangalore mons. Peter Machado ha dichiarato ad AsiaNews: “L’appello è stato presentato dal nostro team legale. Nutriamo ancora speranza nell'apparato governativo: hanno la possibilità di controllare queste frange violente. E soprattutto abbiamo immense speranze nella magistratura, che in India ha sempre difeso i diritti delle minoranze e delle persone molestate".