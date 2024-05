di Joseph Masilamany

Kuala Lumpur (AsiaNews) - In queste ore in cui i buddhisti celebrano il Vesak, la loro festività più importante, nel sud-est asiatico diverse voci cristiane hanno inviato messaggi di augurio per vivere questa ricorrenza come un’occasione di dialogo interreligioso.

L’Associazione delle Chiese del Sarawak (ACS) ha esteso il suo augurio alle comunità buddhiste dello Stato e di tutta la Malaysia. Il suo presidente, il vescovo anglicano di Kuching rev. Danald Jute, ha scritto nel suo messaggio: “Alla luce dei numerosi conflitti internazionali, delle guerre e dei dissensi, così come delle aggressioni, delle divisioni e dei conflitti che affrontiamo nel nostro Paese, l'insegnamento e il messaggio di pace, compassione e devozione al servizio dell'umanità del Buddha è qualcosa che abbiamo bisogno di ascoltare sempre di più”. In una nazione multiculturale, multireligiosa e multietnica come la Malaysia, è essenziale rispettare e celebrare le somiglianze e le differenze. “Affermiamo il bene che c'è in ognuno di noi. In questo modo, possiamo tutti contribuire a costruire una nazione più pacifica, rispettata e prospera”, ha aggiunto il presule.

L'arcivescovo di Singapore, card. William Goh, ha esteso il suo messaggio alla popolazione buddista della città-stato, augurando che “mentre celebrate la nascita, l'illuminazione e il nirvana finale di Gautama Buddha, i vostri cuori possano essere pieni di pace e gioia”. "Nel mondo di oggi, molti perseguono la ricchezza materiale relegando in secondo piano i valori spirituali e la dimensione etica. Come buddhisti e cristiani, i nostri principi religiosi e le nostre responsabilità morali ci motivano ad aiutare l'umanità nella sua ricerca della verità e della pace”.

Secondo il card. Goh “sono necessarie una cura e un'attenzione costanti per preservare la fiducia tra le diverse comunità di fede a Singapore. E questo è particolarmente importante oggi che il nostro mondo sta sperimentando livelli crescenti di tensione geopolitica e polarizzazione etnica e religiosa. Le nostre comunità - ha aggiunto - devono continuare ad adottare uno stile di vita che cerca la verità al posto della menzogna, la compassione al posto dell'odio e il perdono al posto della vendetta per garantire una pace e una prosperità durature”.

In un breve messaggio ai buddhisti della Malaysia, l'arcivescovo di Kuala Lumpur, mons. Julian Leow, ha dichiarato: “Che questa celebrazione ci ispiri a coltivare una maggiore comprensione, gentilezza e armonia all'interno delle nostre comunità. Rafforzi anche il nostro impegno a lavorare per la riconciliazione e la resilienza”.

I buddhisti in Malaysia costituiscono il 18,7% della popolazione totale di 34 milioni di persone, mentre a Singapore il 31,1% dei suoi quattro milioni di abitanti è buddista. È praticato in gran parte dall'etnia cinese, ma vi sono anche malesi siamesi, malesi dello Sri Lanka e malesi birmani che praticano questa fede. Il vesak è una festività nazionale sia a Singapore che in Malesia. Ai templi i devoti eseguono rituali e cerimonie colorate, come l'accensione di centinaia di lampade a olio che simboleggiano l'illuminazione di Buddha.