di Vladimir Rozanskij

L’ex-presidente del Turkmenistan Gurbanguly Berdymukhamedov, nonostante abbia ceduto al figlio Serdar la carica, si gloria tuttora del titolo di 'padre della patria' e in suo onore si sta costruendo la nuovissima smart-city con il nome di Arkadag. E ha chiesto di accorciare i tempi di realizzazione, in modo da insediare una quota maggiore di nuovi abitanti ed attirare altri investimenti

Ashgabat (AsiaNews) - L’ex-presidente Gurbanguly Berdymukhamedov, presidente del Senato del Turkmenistan e padre del presidente in carica Serdar, si gloria tuttora del titolo di Arkadag, il 'padre della patria', e in suo onore si sta costruendo la nuovissima smart-city con il nome stesso di Arkadag. Il padre-presidente è però preoccupato per i tempi di realizzazione, e ha sollecitato ad affrettare la costruzione delle strutture necessarie alla piena soddisfazione di chi è destinato a insediarsi in questo nuovo “paradiso turkmeno”.

Nell’ultima visita di controllo dei giorni scorsi, il presidente del comitato statale per la realizzazione di Arkadag, Derjageldi Orazov, ha consegnato solennemente a Gurbanguly i certificati del premio “per l’alto livello architettonico ed ecologico” della città, consegnati il 9 dicembre scorso a Vienna nella cerimonia dell’Esqr’s Quality Choice Prize 2024. I media statali ricordano anche la registrazione internazionale della produzione medicinale della città, da parte dell’ufficio internazionale dell’organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale.

Il ministero degli esteri di Ašgabat ha diffuso in proposito un comunicato, secondo cui “la città di Arkadag è stata riconosciuta come città intelligente e innovativa, con livelli qualitativi esclusivi, premiata per i successi nella composizione delle tecnologie più moderne insieme alle pratiche di assoluta purezza ecologica, offrendo un modello di urbanizzazione contemporanea a livello internazionale”.

Lo stesso presidente del Khalk Maslakhat, il Senato turkmeno, ha sottolineato che “si tratta della conferma a livello internazionale della qualità della medicina da noi prodotta, degli alimenti per l’infanzia, degli articoli e delle fasciature sterili necessarie per il sistema della stomatologia”. Orazov ha quindi relazionato sui tempi di costruzione della “seconda fase” del progetto, che riguarda proprio gli edifici sanitari, ma anche di un grande centro commerciale, di un ponte sul centrale prospekt Geoktepe e dei vari materiali destinati alla decorazione degli esterni cittadini.

È stato illustrato il piano di rifacimento del grande viale dal monumento Akhan fino all’altro monumento Taycanak (il “piccolo puledro”), con la scelta degli alberi che verranno impiantati, al posto del primo progetto non approvato dall’Arkadag, che ha raccomandato di “collocare ogni edificio in corrispondenza alle sue finalità”, e di installare sulle arcate del nuovo ponte le immagini dei premi internazionali ottenuti finora.

È quindi poi intervenuta alla riunione anche la sindaca di Arkadag, Gulšat Mammedova, che ha relazionato sull’insediamento dei primi abitanti nelle nuove case, e dei preparativi per i festeggiamenti dell’anno nuovo. Anche in questo caso l’ex-presidente ha insistito affinchè “le decorazioni nel periodo delle feste di Capodanno corrispondano alle esigenze della realtà contemporanea”. La sindaca ha quindi chiesto che il presidente-padre chieda al presidente-figlio il permesso di tenere una sessione del Khalk Maslakhat ad Arkadag nel 2025.

Gurbanguly ha quindi chiesto ad Orazov di accorciare i tempi di realizzazione della “seconda fase”, in modo da insediare una quota maggiore di nuovi abitanti ed attirare altri investimenti per obiettivi industriali e sanitari, con le dovute attrezzature. Alla fine della riunione, il 'padre della patria' ha incontrato il direttore generale della compagnia francese Bouygues Türkmen, Aleksej Rešov, che ha esposto a sua volta i tempi e le modalità di realizzazione di vari progetti e dei piani successivi, sempre con “metodologie all’avanguardia” nell’edilizia e nell’uso dei materiali necessari.

Foto: Wikipedia / Bayram A