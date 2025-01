Le notizie del giorno: in Corea del Sud estratti i dati dalle scatole nere dell'incidente aereo che ha coinvolto un velivolo della Jeju Air. In Giappone aumenta il numero di congedi degli insegnanti per stress mentale. L'Iran ha eseguito le condanne a morte di 72 cittadini afghani nel 2024. Il chief minister dell'Assam, in India, accusa i proprietari di fabbriche indiani di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare.

MALAYSIA

L’autorità di regolamentazione delle comunicazioni della Malaysia ha riferito di aver concesso alle app cinesi WeChat e TikTok le licenze per operare nel Paese, permesso necessario per le piattaforme con oltre 8 milioni di utenti in base a una legge entrata in vigore ieri e che dovrebbe contrastare la criminalità informatica. Per le applicazioni possedute da Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) non è ancora stata avviata la procedura di autorizzazione.

COREA DEL SUD

È terminata l’estrazione dei dati da una delle scatole nere dell'aereo della Jeju Air precipitato domenica in Corea del Sud, mentre la seconda verrà inviata per le analisi negli Stati Uniti. Le autorità sudcoreane hanno inviato alcuni esperti anche nella contea di Muan, dove è precipitato il velivolo, per indagare sulle cause dell’incidente. Continua nel frattempo la crisi di governo: il presidente sotto accusa Yoon Suk-yeol, verso cui è stato emesso un mandato di arresto, ha detto che “lotterà fino alla fine”.

GIAPPONE

Gli insegnanti giapponesi che hanno preso un congedo per stress mentale nelle scuole pubbliche è salito a 7.119 nell'anno fiscale 2023 (terminato a marzo 2024), un record per il terzo anno consecutivo, secondo i risultati di un recente sondaggio governativo che ha evidenziato i crescenti carichi di lavoro a cui sono sottoposti i docenti. Se si considerano anche gli insegnanti che si sono presi un periodo di malattia superiore a un mese, il numero sale a 13.045, pari all'1,42% del totale.

IRAN – AFGHANISTAN

Nel 2024, il tasso di esecuzioni di cittadini afghani in Iran ha registrato un forte aumento: i dati raccolti dall'Organizzazione iraniana per i diritti umani indicano che nell’ultimo anno sono state eseguite le condanne a morte di 72 afghani, un aumento di quasi il 300% rispetto al 2023. La maggior parte delle esecuzioni è avvenuta per accuse legate al traffico di droga, ma secondo gli esperti il problema riguarda anche la debolezza del governo talebano, incapace di proteggere i propri cittadini.

INDIA

Himanta Biswa, chief minister dello Stato orientale dell’Assam, ha affermato che negli ultimi mesi c’è stato un massiccio aumento di immigrazione irregolare dal Bangladesh, favorita dalla crisi politica. Sarma sostiene che i lavoratori impiegati nell'industria tessile del Bangladesh stanno cercando di attraversare il confine e che diversi proprietari di fabbriche indiani "stanno incentivando questa pratica, dando una certa quantità di denaro per importare illegalmente manodopera a basso costo".

MOLDAVIA

La Moldavia ha deciso di fare un passo molto audace contro la Russia, nazionalizzando tutti gli attivi di Gazprom nel Paese. Il premier Dorin Rećan ha affermato che “il Paese non ha alcun debito con la Russia”, dopo l’annuncio della cessazione delle forniture di gas dal 1° gennaio, e ha incaricato la ministra della giustizia Veronica Moraru di preparare la causa internazionale.

RUSSIA

Da ieri il salario minimo viene indicizzato al 16,6%, da 19 mila a 22 mila rubli, interessando 4 milioni di lavoratori con oltre mille rubli mensili in più (circa 10 euro) per l’assistenza agli invalidi e anziani, con aumenti delle pensioni e del “capitale materno” oltre il terzo figlio, che potrà essere destinato alle spese abitative in automatico.