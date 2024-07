di Santosh Digal

Manila (AsiaNews) - Bambini e donne vittime di abusi sessuali trovano speranza, conforto e guarigione dalle Suore del Divin Salvatore della diocesi di Novaliches, a Quezon City, vicino a Manila. Grazie al programma di Pastorale Salvatoriana per i bambini presso la parrocchia del Buon Pastore, un gruppo composto dalle religiose e dai loro volontari forniscono il sollievo necessario. “Questi bambini e queste donne hanno bisogno di cure mentali, oltre ad altri tipi di sostegno, per affrontare la loro vita e andare avanti”, ha detto suor Mary Adeline Abamo, che si occupa del programma che si è allargato ad altre 73 parrocchie del Paese.

Secondo la religiosa, se un bambino o una donna colpiti da abusi sessuali nella società non condividono o non si sfogano con altri, viene turbata la loro salute mentale. Questo rappresenta un ministero sociale chiave delle Suore del Divin Salvatore. Dopo 18 anni di lavoro, la suora ha affermato che questi bambini e queste donne sono a rischio di povertà e altri tipi di vulnerabilità. Tuttavia, hanno bisogno di guarigione non solo fisica: grazie al perdono e alle cure pastorali possono ricominciare la loro vita con la grazia di Dio, con il sostegno della famiglia, della comunità e della Chiesa. “Siamo lieti dell’interesse riscosso dal programma. Almeno 12 vicariati sono coinvolti nel programma nella diocesi di Novaliches, condividendo l’impegno di rendere le parrocchie più a misura di bambino”, aggiunge.

Volontari, giovani, collaboratori, ex vittime e loro famiglie sostengono la cura e la protezione dei bambini nella comunità parrocchiale. L'idea di occuparsi di bambini e donne vittime di abusi è nata dal Secondo Consiglio Plenario delle Filippine del 1991 e dalla lettera pastorale della Conferenza Episcopale delle Filippine sullo sfruttamento dei bambini filippini. Nel 1998, entrambi hanno articolato gli insegnamenti sociali che sono alla base della Pastorale Salvatoriana per i Bambini. 2.584 attivisti per i diritti dei bambini hanno ricevuto istruzioni su questi insegnamenti sociali durante sessioni di formazione e congressi.

Papa Francesco ha accresciuto l'importanza della protezione dei bambini istituendo la Pontificia Commissione per la Protezione dei Minori nel marzo 2014 e ospitando quello che è stato considerato un vertice di alto livello sul tema nel 2019. Nel 2014, 15° anno del programma, le Suore Salvatoriane hanno esteso la loro cura pastorale per i bambini ad altre due parrocchie della diocesi di Novaliches. Il vescovo Antonio Tobias ha istituito il programma di cura pastorale per i bambini e gli adulti vulnerabili, che ora opera sotto la Commissione diocesana per l'azione sociale.

In risposta alla richiesta di Francesco nel 2019, mons. Roberto Gaa, vescovo di Novaliches, ha fondato l'Ufficio diocesano di salvaguardia nel 2022, con protocolli registrati in un manuale per la protezione dei bambini e delle persone vulnerabili. Tra il gennaio 2001 e il gennaio 2024, il programma della Pastorale Salvatoriana per i Bambini ha aiutato 512 bambini che avevano subito abusi fisici, mentali, psicosociali o sessuali. Alcuni sono rimasti senza casa, sono stati abbandonati o la loro nascita è stata registrata dopo il fatto. Alcuni hanno ricevuto assistenza medica o educativa. Altri dodici casi sono arrivati al processo, anche se sono ancora in corso. Le Sorelle del Divin Salvatore devono affrontare molte sfide e resistenze. Ma le affrontano con grinta e coraggio.

"Il nostro ministero con questi bambini e queste donne è rilevante e necessario", ha aggiunto sr. Abamo. Le suore lavorano anche in stretta collaborazione con altre organizzazioni religiose o chiese ecumeniche. Le Suore Salvatoriane sono impegnate a promuovere i diritti dei bambini, a garantire il loro benessere e a promuovere il loro futuro. Seguono l'approccio delle tecniche partecipative per l'empowerment delle persone. Il principio guida è che nessun bambino sperimenti alcun tipo di negligenza, abuso, violenza, sfruttamento o discriminazione; al contrario, tutti vivono in ambienti sicuri, sani, attenti e protettivi. Una parrocchia a misura di bambino, che si avvale dell'impegno della comunità e delle competenze in materia di protezione dell'infanzia, tiene conto della cultura filippina e delle condizioni delle aree impoverite. "Motiviamo e coltiviamo un'atmosfera amorevole e solidale per i bambini nelle famiglie e nelle comunità", ha detto sr. Abamo.