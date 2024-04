di Santosh Digal

La risoluzione è stata presentata dalla senatrice Risa Hontiveros in vista della Giornata della Terra il 22 aprile. “Come custodi del pianieta, abbiamo l'imperativo morale di proteggere il nostro ambiente per le generazioni future”, ha detto il vice-presidente della Caritas mons. Gerardo Alminaza.

Manila (AsiaNews) - La Caritas filippina ha dato il proprio pieno appoggio alla risoluzione del Senato n. 989 presentata dalla senatrice Risa Hontiveros in vista della Giornata della Terra il 22 aprile. Il documento, infatti, sollecita un'indagine completa sull’impatto ambientale e sociale delle attività estrattive a livello nazionale, un tema che ha spesso visto la Chiesa filippina schierarsi in prima linea.

Mons. Gerardo Alminaza, vice-presidente del braccio sociale della Conferenza episcopale della Filippine, ha sottolineato la necessità di affrontare gli effetti dannosi delle attività estrattive sulle comunità e sugli ecosistemi: “Come custodi della Terra, abbiamo l'imperativo morale di proteggere il nostro ambiente per le generazioni future”, ha detto il vescovo Alminaza. “Le recenti tragedie e i disastri ambientali legati alle attività estrattive sottolineano la necessità di un'indagine approfondita”.

La risoluzione n. 989 del Senato si allinea ai principi delineati nella dichiarazione del 2015 della CBCP, "Stewards, Not Owners", che sottolinea la responsabilità intergenerazionale di salvaguardare l'ambiente, facendo a sua volta eco all’enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco. “Il cambiamento climatico non è solo una questione ambientale, è una questione di giustizia sociale”, ha ribadito il vescovo Alminaza. “La situazione delle comunità colpite dagli effetti negativi delle attività estrattive non può essere ignorata. Le nostre azioni di oggi determineranno il benessere delle generazioni future”, ha aggiunto.

L’indagine proposta mira a valutare i regolamenti che disciplinano le operazioni di estrazione mineraria e di cava, con particolare attenzione al rafforzamento delle salvaguardie ambientali e alla garanzia di un'equa distribuzione dei benefici tra le comunità interessate. “Con l'avvicinarsi della Giornata della Terra, rinnoviamo il nostro impegno a sostenere una gestione sostenibile e responsabile delle risorse naturali”, ha concluso mons. Alminaza. “La Caritas filippina è al fianco della senatrice Risa Hontiveros ed esorta il Senato a dare priorità al benessere del nostro ambiente e delle comunità vulnerabili”.

La risoluzione arriva dopo una serie di incidenti recenti, tra cui una tragica frana a Maco, Davao de Oro, che ha provocato diverse vittime ed evidenziato i pericoli dell’attività mineraria non controllata. Anche le estese operazioni minerarie sull’isola di Homonhon hanno attirato critiche per aver messo in pericolo la biodiversità dell’isola e i mezzi di sussistenza dei residenti.