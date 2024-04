di John Ai

La loro barca si è rovesciata nei giorni della Pasqua. In questi tre anni sono aumentati i cittadini cinesi che chiedono asilo negli Stati Uniti: 52mila solo lo scorso anno. La politica di immigrazione più severa di Washington non ha fermato la marea di migranti. Anche alcuni cinesi di classe media si uniscono al pericoloso viaggio verso gli Usa.

New York (AsiaNews/Agenzie) - I corpi di otto migranti cinesi sono stati trovati su una spiaggia dello Stato di Oaxaca, nel Messico meridionale. Le autorità locali hanno confermato che sette donne e un uomo sono morti a causa del rovesciamento in mare dell'imbarcazione. Erano partiti il 28 marzo da Tapachula, vicino al confine con il Guatemala, una località da dove spesso passano i migranti privi di documenti per dirigersi a nord verso gli Stati Uniti.

Un migrante è sopravvissuto all'incidente. Il conducente messicano dell'imbarcazione è ancora disperso. Le autorità locali hanno dichiarato in un comunicato che le vittime degli incidenti sono migranti. Ogni anno in migliaia entrano nel territorio statunitense attraversando il confine tra Stati Uniti e Messico per fuggire dalla violenza e dalla povertà dei loro Paesi. La maggior parte di loro proviene dall'America centrale e meridionale, ma negli ultimi anni i migranti cinesi sono diventati il gruppo in più rapida crescita.

Il numero di migranti cinesi privi di documenti che entrano negli Stati Uniti ha iniziato a salire dopo le chiusure in Cina a causa della pandemia. Secondo i dati della US Customs and Border Protection, nel 2023 sono entrati nel territorio statunitense oltre 52.000 cittadini cinesi privi di documenti. Nei primi tre mesi dell'anno fiscale 2024, sono stati registrati oltre 23000 migranti cinesi privi di documenti.

Poiché l'Ecuador è esente da visti per i cittadini cinesi, il viaggio verso il nord inizia dalla capitale Quito. I migranti cinesi seguono le truppe di altri migranti per attraversare la foresta tropicale in America centrale. Alcuni scelgono anche la via del mare per evitare i posti di blocco sulla terraferma. In questo viaggio pericoloso, molti migranti sono stati anche vittime di traffico di esseri umani, violenze, estorsioni e rapine.

Zouxian - letteralmente "camminare in fila", riferendosi alla lunga marcia dall'Ecuador agli Stati Uniti - è diventato un tema caldo sui social network. Su TikTok ci sono molti video che condividono l'esperienza del viaggio. L'ultima tendenza mostra che sempre più cittadini cinesi di classe media stanno cercando asilo negli Stati Uniti. Le motivazioni dei richiedenti asilo cinesi derivano dall'economia debole, dal controllo più severo della società, dalla restrizione dei discorsi e dall'oppressione delle religioni. I migranti cinesi preferiscono alloggiare in hotel per riposare piuttosto che vivere nei campi per migranti lungo la rotta. Molti dei migranti cinesi arrestati dalla polizia di frontiera statunitense sono vestiti in modo decoroso e portano con sé i propri bagagli, differenziandosi così dagli altri migranti del Sud America.

La loro vita non è facile: molti scelgono di vivere in California e a New York per la grande comunità cinese locale. Non avendo competenze linguistiche e professionali, devono sopportare lavori sottopagati. L'arrivo di nuovi immigrati rende più accesa la competizione sul mercato del lavoro.

Attualmente, prima di entrare nel territorio degli Stati Uniti, i migranti devono presentare la domanda di asilo e fissare un appuntamento tramite un'applicazione per telefoni cellulari chiamata "CBP One". La continua ondata di migranti ha imposto una pressione sui sistemi di gestione dell'immigrazione e dell'asilo negli Stati Uniti. La politica dell'immigrazione è uno dei principali argomenti di dibattito nella campagna elettorale presidenziale di quest'anno. Sia il Partito Democratico sia quello Repubblicano sono d'accordo nell'accelerare il trattamento delle domande di asilo, ma non c'è alcuna soluzione chiara all'orizzzonte.