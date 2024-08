Le notizie di oggi: esercito israeliano ritrova i corpi di altri 6 ostaggi morti a Gaza; il loro kibbutz: "Accordo subito". Imrah Khan dal carcere si candida al ruolo di cancelliere a Oxford, dove studiò. Nelle Filippine accoglienza temporanea per gli afghani ancora in attesa del visto per gli Stati Uniti. Lukashenko schiera alla frontiera con l'Ucraina un terzo delle truppe bielorusse minacciando un attacco.

INDIA

Nonostante rappresentino circa l'80% della popolazione del Paese, tra gli indiani che emigrano gli indù sono solo il 41%. Il dato emerge da un nuovo studio del Pew Research Center sulla composizione religiosa dei migranti nel mondo. Al contrario, circa il 15% delle persone che vivono in India è musulmano, rispetto al 33% di coloro che sono nati in India e ora vivono altrove. I cristiani costituiscono solo circa il 2% della popolazione indiana, ma il 16% di coloro che hanno lasciato l'India sono cristiani.

ISRAELE-PALESTINA-GAZA

I corpi di altri 6 ostaggi morti a Gaza sono stati recuperati nelle ultime ore dalle truppe israeliane. A renderlo noto questa mattina sono state le famiglie, mentre è attesa una comunicazione ufficiale del governo israeliano. Il kibbutz Nir Oz, da cui proveniva una delle vittime, afferma che questo sviluppo è "la prova più evidente dell'importanza di un accordo che restituisca i nostri ragazzi e le nostre ragazze il prima possibile, prima che sia troppo tardi".

PAKISTAN-GRAN BRETAGNA

L'ex primo ministro pakistano incarcerato Imran Khan ha presentato la propria candidatura per il ruolo di cancelliere dell'Università di Oxford. La decisione di Khan, laureato nel prestigioso ateneo britannico, è stata annunciata da Sayed Bukhari, portavoce londinese del partito Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI). Chris Patten, ultimo governatore britannico di Hong Kong, ha annunciato a febbraio le sue dimissioni dall'incarico di cancelliere di Oxford. Il voto sulle candidature è previsto per la fine di ottobre.

AFGHANISTAN-FILIPPINE-STATI UNITI

Le Filippine consentiranno a un "numero limitato" di afghani di rimanere temporaneamente nel Paese in attesa del completamento delle procedure per un eventuale reinsediamento negli Stati Uniti. Dando l'annuncio il ministero degli Esteri non ha fornito alcun calendario o il numero di persone a cui sarà consentito transitare nel Paese. In base all'accordo, Washington sosterrà i "servizi necessari". L'ambasciatore filippino negli Stati Uniti Jose Manuel Romualdez aveva affermato l'anno scorso che c'erano circa 50mila richiedenti il ​​visto, tra cui le famiglie di coloro che avevano lavorato per il governo sostenuto dagli Stati Uniti che è stato rovesciato dai talebani.

GIAPPONE

L'operatore della centrale nucleare distrutta di Fukushima ha dichiarato che intende iniziare il 22 agosto un recupero sperimentale di una porzione di detriti contenenti combustibile nucleare fuso da uno dei suoi tre reattori colpiti dalla fusione nell’incidente del 2011. La rimozione dei detriti radioattivi è considerata una delle attività più impegnative nella dismissione della centrale. Non è ancora chiaro come verranno rimuosse le circa 880 tonnellate di detriti dai reattori n. 1, 2 e 3, che hanno subito fusioni, e dove verranno conservare i detriti recuperati fino allo smaltimento.

BIELORUSSIA-UCRAINA

Il presidente Aleksandr Lukashenko ha dichiarato che la Bielorussia ha schierato alla frontiera con l’Ucraina un terzo delle sue armate, visto che “Kiev tiene vicino ai nostri confini oltre 120 mila soldati, e altri ne stanno arrivando”, avvertendo che l’esercito di Minsk potrebbe iniziare una attacco insieme ai russi dalla zona di Gomel, “vista l’escalation continua degli ucraini”.

ARMENIA

La Chiesa apostolica armena ha festeggiato la domenica 18 agosto la festa della Dormizione della Madre di Dio, una delle cinque principali celebrazioni del calendario liturgico armeno, in cui vengono benedetti nelle chiese i grappoli d’uva poi distribuiti ai fedeli, per ricordare il dono dell’apostolo Bartolomeo, che secondo la tradizione avrebbe portato in Armenia l’uva colta nell’orto del Getsemani dalla tomba vuota di Maria.