di Nirmala Carvalho

Passaggio del testimone tra il cardinale che guidava l'arcidiocesi dal 2000 e il presule designato come coadiutore da Francesco lo scorso 30 novembre. L'11 febbraio l'accoglienza ufficiale. In un videomessaggio la gratitudine di Gracias alla Chiesa che ha guidato per quasi 25 anni. Rodrigues: "Venendo dopo di lui avrò scarpe molto grandi da riempire..."

Mumbai (AsiaNews) - Ad appena due mesi dalla nomina di mons. John Rodrigues come suo coadiutore - avvenuta il 30 novembre scorso - papa Francesco ha accolto oggi le dimissioni del card. Oswald Gracias da arcivescovo di Mumbai. Mons. Rodrigues - che ha 57 anni - assume dunque ora l'incarico di metropolita al posto del porporato che guidava la Chiesa della grande metropoli del Maharashtra dal 2000 e che lo scorso 24 dicembre ha compiuto 80 anni.

L’annuncio ufficiale di papa Francesco è arrivato proprio alla vigilia dell’assemblea che la Conferenza dei vescovi cattolici dell’India (Ccbi) terrà a Bhubaneswar in Orissa a partire dal 28 gennaio. Ai sensi del diritto canonico la successione è immediata, ma l’arcidiocesi di Mumbai ha annunciato oggi che una celebrazione eucaristica ufficiale in cattedrale per dare il benvenuto all'arcivescovo John si terrà l'11 febbraio, nella festa di Nostra Signora di Lourdes.

In un videomessaggio diffuso oggi, il card. Gracias ha espresso un sentito ringraziamento a tutti i suoi collaboratori nell'arcidiocesi, tra cui vescovi, sacerdoti, religiosi, laici e cittadini di Mumbai. Ha ringraziato in modo particolare il presbiterio dell'arcidiocesi per la sua incrollabile dedizione e il suo sostegno durante i quasi 25 anni del suo mandato. Riconoscendo la cura paterna del papa e la protezione di Dio, il cardinale Gracias ha ringraziato per la grazia e la guida che ha sperimentato come pastore della Chiesa di Mumbai.

L'arcidiocesi ha ricordato oggi la leadership visionaria che l’arcivescovo uscente lascia come “eredità indelebile” alla Chiesa locale, alla Chiesa indiana e alla Chiesa universale. Parlando del suo predecessore – di cui è stato vescovo ausiliare, prima di essere chiamato da Francesco lo scorso anno alla guida della diocesi di Pune - il nuovo arcivescovo John Rodrigues oggi ha detto: “Il card. Oswald Gracias è stato un uomo gigantesco; ora come suo successore avrò scarpe molto grandi da riempire”.

P. Anthony Charanghat, già direttore di The Examiner, il settimanale dell'arcidiocesi, commenta così questo passaggio per la Chiesa di Mumbai: “Siamo davvero felici di dare il benvenuto a mons. John Rodrigues. Già il il card. Ivan Dias lo descriveva come un umile e attento ascoltatore della Parola di Dio, pronto a fare la Sua volontà e a servire, quando veniva chiamato. Le sue eccellenti qualità di mente, cuore, diligenza e operosità, gli saranno di grande aiuto in questa responsabilità che papa Francesco gli ha affidato”.