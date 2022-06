Le altre notizie del giorno: la Malaysia ha calmierato i prezzi dei polli, i conservatori in Corea del Sud hanno consolidato il loro potere, l'Australia si muove nel Pacifico per contrastare l'influenza cinese, l'Uzbekistan ha sospeso un sussidio per i cittadini che camminano troppo, due prigionieri ucraini hanno raccontato la loro esperienza in un campo di detenzione russo.

MYANMAR

Il numero di sfollati interni birmani ha per la prima volta superato il milione, hanno annunciato ieri le Nazioni Unite. Il conflitto civile scoppiato dopo il colpo di Stato militare del primo febbraio 2021 ha generato 700mila profughi, aggiuntisi ai circa 300mila già presenti nel Paese. La stragrande maggioranza si trova nella regione del Sagaing, dove da mesi i combattimenti sono più intensi.

AUSTRALIA – PACIFICO

Canberra fornirà alla Guardia costiera delle isole Samoa una nuova motovedetta, ha comunicato la ministra degli Esteri australiana Penny Wong in visita all’arcipelago nel tentativo di contrastare l’influenza cinese nella regione. Wong dovrebbe recarsi poi a Tonga mentre il ministro degli Esteri cinese Wang Yi termina un tour di 10 giorni nel Pacifico.

COREA DEL SUD

Il partito conservatore del neo presidente Yoon Suk-yeol, eletto a marzo con un margine dello 0,7%, ha consolidato la propria vittoria alle elezioni locali, ottenendo sette seggi parlamentari e il controllo delle due città più grandi del Paese, la capitale Seoul, e Busan. Il partito democratico ha riconosciuto la “sconfitta totale”.

MALAYSIA

Dopo aver vietato l’esportazione di polli per una crisi dell’offerta che ha costretto gli allevatori a raddoppiare i prezzi, Kuala Lumpur ha annunciato che da luglio i prezzi dei volatili e delle uova non saranno più calmierati ma determinati dal mercato, mentre i sussidi agli allevatori saranno reindirizzati verso le famiglie a basso reddito. Non è invece noto fino a quando durerà il divieto all’export.

INDIA

Delhi sta considerando la possibilità di istituire un ente a cui appellarsi per contestare le decisioni di moderazione dei contenuti delle piattaforme online, sebbene Facebook, Google e Twitter siano già dotate di uffici che si occupano dei reclami e di redimere le controversie. Il governo indiano è tra i primi al mondo per richieste di rimozione di contenuti da parte di Twitter e Meta.

TURCHIA – SIRIA

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che la prossima operazione militare prenderà di mira le città siriane di Tal Rifat e Manbij. Ankara dice di voler creare “una zona di sicurezza di 30 chilometri lungo il confine meridionale”. La regione è controllata dalle Unità di protezione del popolo (YPG) dei curdi siriani.

UZBEKISTAN

In Uzbekistan è stato sospeso il sussidio statale per i cittadini che praticano regolarmente il footing, che era stato introdotto a giugno dello scorso anno nell’ambito della piattaforma “Stile di vita sano” e prevedeva un bonus di tremila sum (0,25 euro) per ogni 10 mila passi effettuati in un giorno. Nel 2021 per questo fine sono stati pagati circa 3 milioni di euro ai cittadini.

RUSSIA

Due piloti dell’esercito ucraino fatti prigionieri dai russi e poi restituiti all’Ucraina per gli scambi, Ivan Pepeljaško e Aleksej Čik, hanno raccontato la loro esperienza nel campo di detenzione di Kursk, che a loro parere “se esiste un inferno, quello è a Kursk: ci hanno tolto anche le croci dal collo, dicendo che tanto qui Dio non esiste, e ci hanno picchiati fino a romperci le ossa in quella che chiamavano una conversazione massaggiante”.