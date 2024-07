Le notizie di oggi: lo Stato indiano del West Bengal pronto ad accogliere persone in fuga dal Bangladesh scosso dagli scontri. Nuovi bombardamenti israeliani a Khan Younis alla vigilia del viaggio di Netanyahu negli Stati Uniti. Isole del Pacifico chiedono al Giappone di intervenire sull'inquinamento causato dai relitti delle navi affondate nella Seconda Guerra mondiale. Rappresentante vaticano in Vietnam invia condoglianze per la morte di Nguyen Phu Trong.

MYANMAR

La leva militare ordinata dalla giunta del Myanmar ha aggravato la carenza di lavoratori causata dalla guerra civile del Paese, e il vuoto viene colmato da minori. A denunciarlo a Radio Free Asia sono alcuni gruppi locali per i diritti dei lavoratori che parlano di un aumento del lavoro minorile in Myanmar nel 2024 rispetto agli anni precedent. Tra i settori coinvolti la produzione di indumenti, l'agricoltura, i servizi di ristorazione, il lavoro domestico, le costruzioni e il commercio ambulante.

INDIA-BANGLADESH

La Chief Minister dello Stato indiano del West Bengal, Mamata Banerjee, si è dichiarata pronta ad aprire le frontiere alle persone in difficoltà provenienti dal Bangladesh, scosso dal grave conflitto interno. “Non dovrei parlare degli affari del Bangladesh, poiché si tratta di una nazione sovrana e la questione è di competenza del governo centrale di Delhi. Ma posso dirvi questo: se persone indifese bussano alle porte del West Bengal, sicuramente daremo loro rifugio”, ha dichiarato. Oltre la metà dei 4.096 km di confine che l'India condivide con il Bangladesh, sono in West Bengal, Stato che ha profondi legami culturali e linguistici con il Bangladesh e fu in prima linea nell'accoglienza durante la Guerra del 1971.

GAZA-ISRAELE

Nuovi bombardamenti israeliani sono scattati questa mattina nella parte orientale di Khan Younis, nel Sud della Striscia di Gaza, in aree che erano state indicate come zone umanitarie. Poco prima dei raid l’esercito aveva diramato un ordine di sgombero sostenendo che da quelle zone sarebbero partiti attacchi contro le proprie truppe. L’azione arriva alla vigilia del viaggio di Netanyahu a Washington dove domani incontrerà Joe Biden, mentre gli Stati Uniti continuano a premere perché si arrivi a una tregua.

VIETNAM

Il rappresentante permanente del Vaticano in Vietnam, l’arcivescovo Marek Zalewski, ha inviato alla Conferenza episcopale del Paese una dichiarazione con le condoglianze della Santa Sede per la morte del segretario generale del Partito comunista vietnamita Nguyen Phu Trong, avvenuta il 19 luglio. “Chiedo a Dio - scrive - di benedire il popolo vietnamita in questo triste momento”.

GIAPPONE-OCEANIA

Il Giappone e le nazioni insulari del Pacifico coopereranno per affrontare il problema delle “perdite di petrolio da navi giapponesi naufragate” durante la Seconda Guerra mondiale. come parte di un più ampio sforzo per promuovere relazioni orientate al futuro. L’impegno è contenuto nel piano d’azione del 10° incontro dei leader delle isole del Pacifico (PALM10), tenutosi la scorsa settimana a Tokyo. Gli esperti stimano che ci siano più di 3.000 relitti sparsi nell'Oceano Pacifico, di cui circa 1.000 nelle acque delle regioni melanesiane e micronesiane, vicino a nazioni insulari come le Isole Salomone, Papua Nuova Guinea, Palau e gli Stati Federati di Micronesia.

RUSSIA-CINA

Il gigante della metallurgia russa Norilskij Nikel di Vladimir Potanin sta cercando di aprire linee di produzione in Cina, poiché l’esportazione è diventata quasi impossibile per il blocco dei pagamenti da parte delle banche cinesi, che si difendono dalle sanzioni secondarie, e si sta accordando con Cngr Advanced Material e Brunp Recycling per consegne da oltre 50 mila tonnellate di nichel all’anno, il 25% della sua intera produzione.

KIRGHIZISTAN

Il presidente del Kirghizistan, Sadyr Žaparov, ha firmato le modifiche alla legge “Sulla pubblicità”, dove si introduce il divieto di qualunque forma di réclame dei servizi mistico-occulti e delle persone che li offrono, per “evitare la manipolazione della coscienza dei cittadini con la magia e gli inganni che promettono di ottenere vantaggi in tali maniere”.