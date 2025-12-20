Le notizie di oggi: raid massiccio degli Stati Uniti contro obiettivi Isis in Siria in risposta ai recenti attacchi. Per la polizia di Taiwan ha agito “da solo” il 27enne Chang Wen, almeno quattro morti e 11 feriti il bilancio aggiornato. Altra condanna a 17 anni per corruzione all’ex premier pakistano Imran Khan (e alla moglie). Oltre 200 arresti in Myanmar in base alla nuova legge che colpisce quanti “ostacolano” le elezioni.

GIAPPONE

Il prossimo anno Tokyo accenderà (di nuovo) la più grande centrale atomica del mondo, segnando un netto cambiamento delle politiche in materia di nucleare dal disastro di Fukushima nel marzo 2011. L’impianto di Kashiwazaki-Kariwa, conosciuto familiarmente come KK, condivide lo stesso operatore di Fukushima Daiichi, la Tokyo Electric Power Company (Tepco). La centrale è certificata dal Guinness dei primati come la più grande al mondo per produzione netta a 8,2 gigawatt, sufficiente per alimentare più di 13 milioni di case.

SIRIA - STATI UNITI

Gli Stati Uniti hanno effettuato un “raid massiccio” contro lo Stato Islamico (SI, ex Isis) in Siria, in risposta al recente attacco mortale alle forze americane. Il Comando Centrale (Centcom) riferisce che caccia, elicotteri d’assalto e artiglieria “hanno colpito più di 70 obiettivi in più posizioni in tutta la Siria centrale”. Sono stati coinvolti anche aerei provenienti dalla Giordania e impiegato “oltre 100 munizioni di precisione” contro note infrastrutture Isis e siti di armi.

TAIWAN

Ha agito “da solo” l’uomo che ieri ha compiuto un attacco a Taiwan con granata fumogena e un coltello. Lo riferisce la polizia, secondo cui il 27enne Chang Wen, della città settentrionale di Taoyuan, non avrebbe avuto complici. Le indagini proseguono per capire le ragioni alla base dell’assalto, in cui sono morte quattro persone compreso l’omicida, almeno 11 i feriti uno dei quali grave. Il premier Cho Jung-tai ha detto che l’uomo era stato oggetto di un mandato di arresto, ricercato per sospetta evasione del servizio militare obbligatorio.

VIETNAM

Hanoi vuole costruire il secondo stadio più grande al mondo. Il primo ministro Pham Minh Chinh e il presidente di Vingroup Pham Nhat Vuong hanno ufficialmente dato il via all’arena urbana dello sport olimpico, per un progetto complessivo da 35,2 miliardi di dollari e ancorato allo spettacolare Trong Dong Stadium. La struttura intende essere punto di riferimento decisivo della “New Era” del Vietnam e un futuro ospite credibile per Giochi Asiatici e persino Olimpici. Con 73,3 ettari nel comune di Thuong Phuc, a sud della capitale, potrà ospitare 135mila spettatori, preceduto solo dal Rungrado 1st of May Stadium della Corea del Nord, con una capacità di 150mila.

PAKISTAN

Un tribunale pakistano ha condannato oggi l’ex primo ministro Imran Khan e la moglie Bushra Bibi a 17 anni di carcere ciascuno in un caso di corruzione che ha coinvolto l’acquisto sottoprezzo di regali statali di lusso. La sentenza di oggi, in cui l’ex premier e campione di cricket ha negato ogni accusa parlando di attacchi politici, si aggiunge a una serie di procedimenti che dall’agosto 2023 gli hanno aperto le porte del carcere. Almeno una dozzina i procedimenti aperti dalla deposizione nel 2022, fra cui corruzione, violazione delle norme antiterrorismo e di segreti di Stato.

MYANMAR

La giunta del Myanmar riferisce dell’arresto di oltre 200 persone in base a una nuova legge da poco approvata (e fonte di preoccupazione per attivisti e movimenti pro-diritti umani), che intende punire quanti “minano” le votazioni in programma a fine mese. In totale sono almeno 229 le persone incriminate per aver tentato di “sabotare il processo elettorale”, anche se non vi sono dettagli sulle accuse di cui dovranno rispondere e le eventuali pene.

IRAQ - ONU

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha scelto - senza votazione - Barham Salih, ex presidente dell’Iraq fuggito dalle persecuzioni sotto Saddam Hussein, quale prossimo Alto Commissario Onu per i rifugiati. Il segretario generale Antonio Guterres lo ha nominato per succedere all’italiano Filippo Grandi, che guidava l’agenzia dal 2016. Inizierà un mandato di cinque anni il primo gennaio 2026.

RUSSIA

Da marzo 2026 entreranno in vigore nuove limitazioni per vietare la “propaganda di contenuti proibiti” in Russia, che provocano grandi pressioni sul mercato librario, con le case editrici che stanno ritirano migliaia di titoli per timore di finire sotto censura. Il direttore di una delle principali, Litres, Sergej Anurev, ha dichiarato in una intervista a Kommersant che “con i divieti e le limitazioni è molto difficile stimolare lo sviluppo di settori creativi in campo letterario”.

GIAPPONE - TAGIKISTAN

Nell’ambito del primo summit dei capi di Stato nel formato “Asia centrale - Giappone” a Tokyo si sono tenuti molti incontri bilaterali e manifestazioni su vari contenuti. L’obiettivo è rafforzare le relazioni tra Tokyo e Tagikistan e, in particolare, il Tajik-Japan Digital Business Connect per la presentazione del potenziale di sviluppo del settore digitale. È intervenuto il direttore dell’Agenzia per l’innovazione di Dušanbe Khuršed Mirzo.