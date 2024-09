Le notizie di oggi: circa 8mila Rohingya hanno lasciato il Myanmar negli ultimi mesi e si sono rifugiati in Bangladesh. Il re thai ha approvato il nuovo governo presentato dalla premier Paetongtarn Shinawatra. Arrestato l’ex governatore della Banca centrale del Libano Riad Salameh. Fumio Kishida a Seoul il 6 e 7 novembre per rilanciare l’alleanza con la Corea del sud.

CINA

La giornalista cinese Zhang Zhan, già imprigionata per quattro anni per i sui racconti indipendenti sull’epidemia di Covid 19, è di nuovo scomparsa. Secondo quanto riferiscono gli attivisti di Reporter senza frontiere (Rsf), che rilanciano fonti locali, la cronista sarebbe stata condotta di recente in una struttura di detenzione a Shanghai per motivi poco chiari. L’ong chiede una immediata mobilitazione internazionale per la sua sicurezza e liberazione.

BANGLADESH - MYANMAR

Circa 8mila musulmani Rohingya sono fuggiti in Bangladesh negli ultimi mesi, a causa dell’escalation di violenze nello Stato occidentale di Rakhine, in Myanmar. Lo rivelano i funzionari del Bangladesh, che confermano l’intensificarsi dei combattimenti fra giunta birmana golpista e miliziani dell’Arakan Army. La maggioranza degli arrivi si è registrata negli ultimi 60 giorni.

THAILANDIA

Il re thai Maha Vajiralongkorn ha approvato il nuovo gabinetto della premier Paetongtarn Shinawatra. Lo annuncia oggi la Royal Gazette, presentando 12 nuovi volti nella formazione composta in totale da 36 membri. Il partito Pheu Thai domina il nuovo esecutivo e mantiene ruoli chiave: il ministro delle Finanze Pichai Chunhavajira e gli Esteri con Maris Sangiampongsa.

LIBANO

L’ex governatore della Banca centrale, il 73enne Riad Salameh, è stato arrestato ieri a Beirut per reati finanziari legati a una società di intermediazione, primo fermo dopo anni di sospetti e accuse. Alla guida dell’istituto centrale per 30 anni, egli ha trascorso gli ultimi mesi fra sospetti e accuse di autorità libanesi e internazionali per reati finanziari e appropriazione indebita di fondi pubblici.

GIAPPONE - COREA DEL SUD

Fumio Kishida visiterà Seoul il 6 e 7 settembre per un vertice col presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol. I leader esamineranno i progressi sulla cooperazione tra i due Paesi e discuteranno i modi per approfondire la loro partnership, a dispetto delle imminenti dimissioni del primo ministro giapponese previste entro fine mese. Sul tavolo anche le minacce militari della Corea del Nord.

RUSSIA

Si sono tenuti in tutta l’Ossezia del nord i giorni di lutto e silenzio in ricordo delle vittime dell’attentato terroristico fra il primo e il 3 settembre alla scuola n.1 di Beslan 20 anni fa, con processioni al luogo della strage con immagini di adulti e bambini uccisi. Il presidente Vladimir Putin ha inviato un’icona ma non si è recato sul posto, forse per timore di nuove contestazioni.

TAGIKISTAN

Il presidente del Tagikistan, Emomali Rakhmon, noto per aver preso misure negli ultimi anni di grandi limitazioni della libertà di confessione religiosa, ha espresso la sua “preoccupazione per l’odio verso i musulmani in tante parti del mondo”. Intervenendo alla cerimonia dell’inizio dell’anno scolastico a Dušanbe, egli ha fatto riferimento in particolare “alle stragi a Gaza”.